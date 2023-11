Garmin quatix 7 Pro è utile ed elegante in mare e in città

Garmin quatix 7 Pro è lo smartwatch di nuova generazione ad alte prestazioni pensato per chi ama la vita in barca, con in più stile, design curato e funzioni che lo rendono indicato anche per la vita in città.

Progettato sia per amanti della vela che per appassionati di barche a motore, quatix 7 Pro è indicato per l’uso sia in mare che in città. Dotato di cinturino QuickFit per il massimo comfort, mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1.3 pollici con lente in zaffiro touchscreen.

Dotato di un’autonomia lunghissima, che garantisce una durata della batteria fino a 16 giorni in modalità smartwatch, presenta un tocco distintivo grazie al posizionamento della torcia LED a ore 12 sulla cassa, con diverse modalità di irradiamento della luce per illuminare anche gli ambienti più bui.

Design premium

Progettato per resistere a qualsiasi condizione che l’ambiente marino può presentare e dal design raffinato adatto alla vita di tutti i giorni, quatix 7 Pro è dotato di lente in zaffiro antigraffio touchscreen, lunetta, fondello e pulsanti in acciaio inox. La carrure è in polimero Grivory con cassa avvitata con sistema di serraggio ad alta pressione a campana, per resistere fino a 100 metri di profondità.

La cassa da 47 mm nasce per essere indossata ovunque ed è dotata di anse da 22 mm con meccanismo di sgancio QuickFit per personalizzare l’orologio in modo semplice e veloce e adattarlo a ogni situazione, sia sportiva che elegante.

I tradizionali pulsanti sono abbinati allo schermo touchscreen, per accedere velocemente a tutte le funzioni, creando un’esperienza di utilizzo adatta a ogni necessità. quatix 7 pro dispone anche della modalità RedShift per virare il colore del display verso sfumature di rosso per ridurre il disturbo durante il sonno e donare un look unico e distintivo.

Controllo dell’ecosistema Garmin e funzioni avanzate per la nautica

Oltre alle app e alle attività precaricate dedicate al mondo nautico, come quelle che permettono di avere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, gestione dell’autopilota, salvataggio dei waypoint sul chartplotter, impianto di intrattenimento Fusion e tutte le funzioni specifiche per la navigazione a vela, questo smartwatch è dotato della nuova app Trolling Motor Remote, che permette di controllare i motori trolling Force da qualsiasi punto dell’imbarcazione, fornendo un comando rapido e semplice direttamente dal polso.

Gli appassionati di pesca apprezzeranno anche l’applicazione Fish Forecast, che tiene traccia dei movimenti solari e lunari durante il giorno per individuare i momenti migliori per le battute di pesca. L’orologio vanta inoltre applicazioni per tenere traccia dei dati relativi alle imbarcazioni e ricevere avvisi per navigare sempre in sicurezza.

Grazie ai sensori di navigazione avanzati, al GPS multibanda e alla tecnologia SatIQ, Garmin quatix 7 Pro offre una posizione sempre precisa e accurata, anche in ambienti impervi, ottimizzando al contempo la durata della batteria.

Funzionalità smart

Oltre alle applicazioni e alle attività dedicate alla nautica, come regate, wakesurf, sci d’acqua e altro ancora, quatix 7 Pro dispone di oltre 30 app per lo sport precaricate tra cui trail running, escursioni, golf e molto altro ancora. quatix 7 pro garantisce un monitoraggio quotidiano del proprio stato di salute e benessere grazie a funzioni premium come VO2 max, Pulse Ox, analisi avanzata del sonno e molto altro.

quatix 7 Pro è inoltre dotato di funzioni smart: associando il tool watch allo smartphone è possibile ricevere direttamente notifiche, chiamate, mail, messaggi e molto altro direttamente al polso. Con la funzione di pagamento contactless GarminPay è inoltre possibile pagare direttamente dallo smartwatch. quatix 7 Pro consente inoltre di archiviare i propri brani preferiti per ascoltare la musica ovunque, anche in mare aperto.

Garmin quatix 7 Pro, disponibilità e prezzo

Disponibile da subito, quatix 7 Pro ha un prezzo al pubblico consigliato di 999,99 euro nel negozio online del costruttore: i principali dispositivi e prodotti Garmin sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

