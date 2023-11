Hisense, tre prodotti Smart Life premiati al CES 2024 Innovation Award

Hisense annuncia che tre dei suoi prodotti hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento CES 2024 Innovation Award. In particolare si tratta del TV 110UX, del suo primo Sistema di proiezione a bordo del veicolo e della lavastoviglie da incasso smart HV693C60AD.

Ogni anno CES Innovation Award della Consumer Technology Association (CTA) premia l’eccellenza del design e dell’ingegneria nei nuovi prodotti tecnologici di consumo.

Hisense TV 110UX mini LED

Tra pionieri delle innovazioni nel settore LED, dopo oltre dieci anni di impegno in ricerca e sviluppo della qualità delle immagini LED per l’intrattenimento domestico, Hisense ha raggiungere risultati di alto livello, sia per luminosità che realismo, grazie alla tecnologia propritaria ULED X.

Il TV 110UX che rientra nella categoria “Componenti e accessori audio e video” – rappresenta un notevole salto in avanti per l’azienda nell’innovazione dei display LED. Il 110 UX introduce un nuovo livello di precisione e prestazioni incorporando oltre 40.000 zone di retroilluminazione su un ampio schermo da 110 pollici, riducendone al minimo la dispersione ed elevando il contrasto.

La tecnologia Mini LED ad alta potenza raggiunge livelli di luminosità senza precedenti, fino a 10.000 nit, migliorando in modo significativo il contrasto e la gamma dinamica.

Hisense a bordo delle auto

Nel frattempo, Hisense ha portato la tecnologia display all’avanguardia nel settore automobilistico con il suo primo Sistema di proiezione a bordo del veicolo, che è stato premiato nella categoria “In-Vehicle Entertainment”.

Integrando l’HUD olografico laser ad alte prestazioni, il display panoramico e i sistemi di proiezione per l’illuminazione esterna, Hisense rivoluziona le interazioni del guidatore con i veicoli intelligenti connessi.

Lavastoviglie smart Hisense HV693C60AD dosa il detersivo in automatico

Dopo aver introdotto il suo primo frigorifero full-size negli Stati Uniti nel 2019, l’azienda ha continuato ad ampliare la sua gamma di elettrodomestici, che è cresciuta fino a includere serie di prodotti a gas ed elettriche, microonde over-the-range, lavastoviglie e cantinette per vino e bevande.

La nuova lavastoviglie intelligente da incasso HV693C60AD ha ricevuto un riconoscimento per la sua funzionalità e il suo design. Con questo nuovo elettrodomestico gli utenti possono caricare le stoviglie, selezionare un programma di pulizia e aggiungere automaticamente il detersivo nella quantità esatta richiesta per ogni lavaggio.

“Questo premio è solo l’inizio di ciò che abbiamo in programma per gli elettrodomestici Hisense”, dichiara David Gold, Presidente di Hisense America. “Con un team di esperti negli Stati Uniti dedicato alla qualità dei prodotti e allo sviluppo di nuove innovazioni, continueremo a migliorare e ad ingrandire il nostro portfolio. Il nostro progetto è di far diventare Hisense leader della categoria, non solo negli Stati Uniti”.

Hisense presenterà queste innovazioni durate il CES 2024 che si svolgerà a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024 presso la Central Hall, stand 18217 del Las Vegas Convention Center. A fine settembre in Italia Hisense ha celebrato vendite record e il televisore mini LED da 100 pollici.

