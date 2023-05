Le migliori graphic novel per farsi una cultura fumettologica

Scrivere storie disegnate è forse l’arte più completa che si possa immaginare perché siamo creature visive, soprattutto. E poi creare immagini e metterle in sequenza, aggiungere testo e colore, è un’attività che richiede il controllo di arti e scienze diverse. Molto più complesso della scrittura tradizionale.

Quelle che abbiamo selezionato qui sono solo alcune delle storie che rientrano nel genere del graphic novel, dei racconti a fumetti. Alcune sono seriali e quindi in più volumi, come quella di Akira e di Nausicaa. Alcune sono storie puntuali all’interno di veri e propri universi (Superman). Altre non le abbiamo messe semplicemente perché non sono state ristampate da tempo e non abbiamo una versione decente da proporvi (Watchmen). E soprattutto sono scelte a sentimento dalla nostra redazione, ma ricordate che sono comunque solo la punta dell’iceberg.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Il porto proibito. Artist edition

L’opera di Teresa Radice e Stefano Turconi è semplicemente bellissima. Abel, giovane naufrago senza memoria, restituito dal mare perché sveli un mistero che il mare ha inghiottito. La storia di un amore così puro da squarciare il velo della morte e il cuore di chiunque la legga. Un’edizione di grandi dimensioni con un quaderno di disegni inediti a colori in appendice, per celebrare le tavole di questo classico moderno del fumetto.

Sto caricando altre schede...

Corto Maltese. L’integrale

Ci ha fatto sognare per decenni. Hugo Pratt è uno dei più grandi artisti di sempre. A quasi cinquant’anni dalla sua prima apparizione come comprimario in Una ballata del mare salato, Corto Maltese torna in un cofanetto che raccoglie tutte le sue storie. Un’edizione che, oltre agli appassionati di Corto, si rivolge a un nuovo pubblico di lettori che, per la prima volta, avranno la possibilità di immergersi nelle avventure di questo poetico marinaio che Pratt scrisse e disegnò per oltre vent’anni. Un cofanetto imperdibile.

Sto caricando altre schede...

La profezia dell’armadillo. Artist edition

Uno dei libri più belli di Zerocalcare in una edizione rinnovata. A cinque anni e centomila copie dal debutto, Zerocalcare aggiorna il suo primo romanzo grafico con questa edizione definitiva, che ripristina il bianco e nero della versione autoprodotta e comprende una nuova storia introduttiva.

Sto caricando altre schede...

Persepolis. Ediz. integrale

Meraviglia! È il 2000 e in Francia sta per scoppiare il caso editoriale del decennio: il fumetto di una giovane autrice iraniana invade le librerie e, con un clamoroso effetto domino, conquista in breve tempo il mercato mondiale. Persepolis è il racconto irriverente e appassionante della vita a Teheran di Marjane, dall’infanzia fino all’età adulta. Lo sfondo è la Storia di un Paese in rivolta, lacerato da conflitti e contraddizioni: le stesse che tormentano Marjane, innamorata e stanca dell’Iran, attratta dall’Europa ma incapace di tagliare i ponti con la sua terra d’origine. Un intenso rapporto di odio-amore che, ancora oggi, commuove e diverte lettrici e lettori di tutte le età in ogni angolo del pianeta.

Sto caricando altre schede...

L’eternauta

La storia più bella di tutte: la fantascienza che ha previsto tutto. Quattro amici giocano a carte in una mansarda, nei dintorni di Buenos Aires. Improvvisamente cala il silenzio, fuori è iniziata una strana nevicata fosforescente: chiunque è toccato dagli strani fiocchi muore istantaneamente. È l’inizio di una lotta per la sopravvivenza contro una terribile invasione aliena. L’Eternauta, il fumetto capolavoro di Héctor Germón Oesterheld e Francisco Salano López, nella sua edizione definitiva con le immagini restaurate a partire dalle tavole originali.

Sto caricando altre schede...

MAUS

Il graphic novel come lo conosciamo oggi comincia con questa storia. La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra e il presente, fra la Germania nazista e gli Stati Uniti. Un padre, scampato all’Olocausto, una madre che non c’è più da troppo tempo e un figlio che fa il cartoonist e cerca di trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile del padre e gli permetta di ristabilire un rapporto con il genitore anziano. Una storia familiare sullo sfondo della più immane tragedia del Novecento. Raccontato nella forma del fumetto dove gli ebrei sono topi e i nazisti gatti.

Sto caricando altre schede...

Bone

Meraviglia al quadrato! Adatto ai più giovani ma è buono per tutti! In un unico volume in italiano l’epica saga dei cugini Fone, Phoney e Smiley Bone realizzata da Jeff Smith tra il 1991 e il 2004. Con una nuova traduzione e arricchita dalle note di Neil Gaiman, racconta l’epopea di tre personaggi buffi e comici, i cugini Bone che, smarrita la via di casa, si ritrovano in una vallata sull’orlo di una guerra per l’esistenza stessa del mondo e della dimensione onirica della realtà. Disegnato in maniera allo stesso tempo semplice e dettagliatissima, Bone è un romanzo di ampio respiro, con personaggi memorabili, umorismo e pathos perfettamente bilanciati e un crescendo mozzafiato verso uno dei più bei finali della letteratura americana di tutti i tempi.

Sto caricando altre schede...

Blankets

Reiventiamo l’amore, perché no? Una storia d’amore come non si è mai vista prima. Una graphic novel autobiografica in cui Craig Thompson parte dalla sua infanzia nel Wisconsin per raccontarci la sua vita familiare e il suo rapporto con la religione, fino ad arrivare all’incontro con Raina: l’amore esplode allora con tutta la sua forza, sorprendendo il protagonista e coinvolgendo i lettori in un fiume di emozioni tanto appassionanti quanto letterariamente mature.

Sto caricando altre schede...

Jeff Hawke H1 – H1939

È una strip quotidiana, la più bella di tutte per la fantascienza. Ma è anche un grandissimo dolore perché l’editore italiano, che prometteva di pubblicare tutto in tre volumi, si è fermato con il primo. In ogni caso, bellissimo e ricchissimo di storie e di spunti. Un eroe con gli occhi rivolti alle stelle e la mente aperta al mistero e alle mille diversità di un universo in espansione. La saga che ha portato nell’età adulta la fantascienza a fumetti. «Credo che tutti vorremmo vedere un mondo in cui gli esseri umani capiscano di essere solo dei passeggeri su questa incredibile astronave chiamata Terra, in viaggio verso una destinazione sconosciuta e affascinante». Il capolavoro di Sydney Jordan.

Sto caricando altre schede...

Metamorphosis

Il lavoro struggente di un genio del disegno. Prima de Il suono del mondo a memoria, capolavoro che ha sancito l’inizio della collaborazione con BAO Publishing, Giacomo Bevilacqua aveva realizzato quello che a tutti gli effetti può essere considerato il suo primo graphic novel. Già distante dalle atmosfere dei suoi precedenti lavori, Metamorphosis è una storia che parla di crescita, di accettazione di sé, di autodeterminazione. Impreziosita dai colori di Elia Bisogno, questa artist edition permetterà ai vecchi lettori di completare il catalogo di uno degli autori più amati degli ultimi anni e, ai nuovi, di scoprire un talento fuori dai generi.

Sto caricando altre schede...

V per vendetta

Alan Moore e David Lloyd nel loro più grande classico. In un Inghilterra oppressa da un totalitario stato di polizia l’unica cosa a prova di proiettile sembrano essere le idee. Ed è proprio un misterioso uomo armato d’ideali e con indosso una caratteristica maschera l’ultima speranza contro violenze e soprusi.

Sto caricando altre schede...

Il ritorno del cavaliere oscuro. Batman

Nel mondo dei supereroi e non solo c’è un prima e un dopo il capolavoro di Frank Miller. Che deve essere letto per capire la poetica del Batman attuale. La storia: dopo anni dal ritiro, Batman ritorna in scena in una Gotham allo sbando, ma avrà ancora quello che serve per affrontare il crimine? L’interpretazione hard boiled di Frank Miller che ha cambiato per sempre Batman.

Sto caricando altre schede...

La morte di Clark Kent. Superman

La saga che ha tenuto (di nuovo) con il fiato sospeso gli amanti di Superman. Esiste un modo per eliminare definitivamente l’Uomo d’Acciaio? È questa la domanda che gli avversari dell’Ultimo Figlio di Krypton si sono posti più e più volte e che l’elemento trainante di questo story arc. Dal passato di Clark Kent emerge una vecchia conoscenza, che lo ritiene responsabile delle sue sventure, che pensa abbia approfittato dei propri poteri per avere la meglio su di lui in ogni occasione, nelle gare sportive così come in amore. Proprio questa persona sembra avere in mano la chiave per sbarazzarsi una volta per tutte di Superman.

Sto caricando altre schede...

Rat-Man. La fine! Omnibus

L’antieroe. Anzi, l’anti-supereroe per definizione. Il Rat-Man di Leo Ortolani. Anzi, la sua fine. O anche l’inizio? Dopo il buon successo delle prime storie nuove, scritte e disegnate appositamente per il circuito dei fumetti indipendenti, Ortolani ridisegna la storia delle origini con uno stile più maturo e la ripropone insieme a un’altra, che introduce esplicitamente il personaggio di Tòpin, in un albo fuori serie oggi ricercatissimo dai collezionisti. Nel volume si trovano queste due vecchie storie e La minaccia verde, anch’essa risalente al primissimo “periodo indipendente” del personaggio. Perché? Perché sono le storie da cui sono nati i successivi vent’anni di storie di Rat-Man e, in particolare, le precedenti 600 e più pagine di fumetto. Sono le storie che hanno fatto capire all’autore che quelle erano le radici del personaggio e che – dopo averne ispirato i complessi sviluppi e le tantissime vicende – lì si doveva tornare. Perché è questo che trovate in Rat-Man. La fine! Omnibus. La sintesi di tutte quelle storie, rappresentata dalla lunghissima saga finale con la quale Leo Ortolani ha concluso la vicenda narrativa di Rat-Man.

Sto caricando altre schede...

Akira (Vol. 1)

Si legge il fumetto solo se si è letto Akira di Katsushiro Otomo. Un classico degli anni Ottanta oggi universalmente riconosciuto come una delle migliori storie a fumetti di sempre viene riproposto in una riedizione fedele all’originale. Nuove traduzioni, nuovi effetti di spugnatura e il senso di lettura alla giapponese.

Sto caricando altre schede...

Nausicaä della Valle del vento (Vol. 1)

In tutto sono sette volumi, è il capolavoro di Hayao Miyazaki, da cui l’autore ha tratto il suo primo grande film a cartoni animati, e che ha terminato venti anni dopo la sua creazione iniziale. La storia è molto più ampia, articolata e complessa di quella “ridotta” nel film ma gustabile al massimo. Il mondo è post-apocalittico, il rapporto con la natura e la forza dell’innocenza sono al centro. Ma c’è anche guerra, politica e complessità.

Sto caricando altre schede...

Monster deluxe (Vol 1)

Il capolavoro di un grande artista giapponese, proposto in una edizione notevolissima (nove volumi). Ambientato in Germania, con eventi che hanno luogo sia prima che dopo la caduta del muro di Berlino, Monster è un thriller dalla trama molto complessa. La narrazione vi farà scoprire i misteri di un’epoca che non è riuscita ad affrancarsi del tutto dagli orrori della guerra. Il nazismo ha segnato indelebilmente questa terra, e le conseguenze si vedono purtroppo ancora oggi. Il neurochirurgo Kenzo Tenma, trasferitosi dal Giappone a Düsseldorf per motivi di lavoro e studio, si troverà a salvare la vita alla persona sbagliata, e sarà coinvolto in una serie di omicidi violenti e inarrestabili. Che cosa può fare un medico contro un mostro?

Sto caricando altre schede...

Rubber Flesh edizione integrale

Concludiamo come di tradizione per le nostre serie dei migliori libri andando un po’ fuori strada alla ricerca di cose nuove, con un fumetto che potrebbe piacere solo ad alcuni. Oppure a tutti. La vera fantascienza è quando le invenzioni e lo stile di vita del futuro non sono fini a se stessi, ma servono per raccontare una storia. E in questo Muguel Angel Martin è un maestro senza pari. Le trovate contenute in questo graphic novel sono ancora avveniristiche. Il futuro mostrato dall’artista spagnolo è un futuro ulteriore alle più geniali trovate hollywoodiane. Monika Ledesma ha avuto un incidente automobilistico, avrebbe dovuto morire eppure non è accaduto. Il suo corpo comincia a sembrare di plastica e, se viene ferito, si rigenera. Ma non ci sono solo buone notizie. Un gruppo armato comincia a darle la caccia. Ucciderla è inciso nel loro Dna come una missione. Soltanto una strana pistola che si innesta con un cavo direttamente nel suo cervello sembra in grado di fermare i suoi nemici. Irrompono nella sua casa, la violentano lasciandola incinta. Cosa nascerà dalla sua carne di silicone? E queste sono solo le prime pagine. Vietato ai minori di 18 anni, scritto e disegnato dal genio di Miguel Angel Martin.

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.