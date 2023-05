Apple Watch Series 9 integrerà un nuovo chip basato su A15

L’Apple Watch Series 9 che Apple presenterà prima della fine dell’anno integrerà un nuovo processore basato sul chip A15, il SoC che Apple ha usato la prima volta su iPhone 13.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nel canale Discord per gli utenti della sua newsletter “Power On”.

L’Apple Watch Series 8 – fa notare il sito Macrumors – così come Apple Watch Series 7, integra un chip che è essenzialmente identico al chip S6 di Apple Watch Series 6. Apple chiama “S8” il chip di ‌Apple Watch Series 8‌ ma è un SiP processor da 7nm (un dual core 1,8GHz) che ha essenzialmente due anni di vita, con nessuna miglioria dal punto di vista delle performance.

Il redattore di Bloomberg afferma che il chip di Apple Watch Series 9 sarà un “nuovo processore” e non il rebranding del chip precedente, e alla domanda se il chip sarà basato sull’A15, Gurman ha riferito di ritenere che sarà così.

L’aggiornamento del SiP con tecnologie derivate dall’A15, potrebbe voler significare migliorie sul versante velocità e dell’efficienza, compresi miglioramenti in termini di durata della batteria.

Il nuovo chip potrebbe essere sfruttato per funzionalità che dovremmo vedere con watchOS 10, sistema operativo sul quale Apple sta lavorando e che dovremmo vedere nella prima versione beta a giugno, in occasione dell’annuale conferenza per sviluppatori. Secondo voci circolate finora, watchOS 10 dovrebbe vantare, tra le altre cose, anche un novello sistema di widget.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 9‌, non sono circolate molte indiscrezioni e a quanto pare dovrebbe essere molto simile all’attuale Series 8.

