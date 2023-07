I migliori libri di matematica per il resto di noi

La scienza di Archimede e di Pitagora è la più bella forma di dialogo, una lingua purissima che permette di dare forma a qualsiasi idea e a mostrare qualsiasi parte del mondo. E non è un talento innato, perché la matematica si impara, così come si impara la lingua che parliamo o a vivere, giorno per giorno.

In questa raccolta dei migliori libri, che per Macity sono ormai una tradizione di lunga data (basta guardare quante ne abbiamo già messe insieme su argomenti diversi), abbiamo cercato i libri presenti sul mercato che potessero far amare la matematica a chi non la ama, farla capire a chi non la conosce e farla ricordare a chi la conosce bene ma ogni tanto si distrae e non pensa più a quale meraviglia dell’ingegno umano sia questo linguaggio fatto per dire tutto quel che si può vedere e immaginare. e anche quello che non si può vedere o immaginare.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Come diventare mostruosamente bravi con le operazioni. Pazzi per la matematica. Con adesivi

Vogliamo cominciare da bambini? Eccovi serviti. Cominciamo con i più piccoli, non per scherzo. La serie di libri per ragazzi, studiati per rendere la matematica un divertente gioco da imparare, si arricchisce di un nuovo titolo, dedicato ai bambini di 6-7 anni. Con una serie di stimolanti attività rese ancora più entusiasmanti dai buffi e simpatici mostriciattoli del pianeta Zot, i piccoli lettori impareranno i segreti delle operazioni, per diventare veri e propri mostri in aritmetica. D’altra parte, chi l’ha detto che la matematica non può essere mostruosamente appassionante?

Matematica senza numeri

Scherzando (ma neanche tanto) l’autore Milo Beckman dice che gli unici numeri presenti in questo libro sono quelli che contano le pagine. Tuttavia, quella non è matematica, casomai è la sua branca più scontata, cioè l’algebra. Ma questo libro non intende insegnare a far di conto, bensì a pensare in modo rigoroso e completo, creativo e ambizioso. Non sottovalutate neanche questo libro, che è arricchito dalle immagini di Erazo, illustratore di spicco, perché non è un libro per ragazzine e ragazzini alle prese con pensieri difficili. Invece, è un libro che vuole spiegarvi in modo originale e fuori dagli schemi cos’è e come funziona la matematica. Beckman è un pensatore originale, che ha una vocazione pari forse solo al suo enorme entusiasmo per la matematica e che farà di tutto per comunicarvela.

L’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali

È un libro brevissimo ma fondamentale, se avete voglia di capire una cosa in particolare. Un ambito di applicazione della matematica è ovviamente quello delle scienze naturali. Ci sono vari modi per affrontare questo tema. Perché il Numero, forse la nozione più astratta creata dalla mente umana, risulta così efficace nella descrizione della realtà? In questo breve e prezioso saggio Eugene Wigner indaga le ragioni profonde, e tuttora misteriose, che rendono possibile la conoscenza della natura attraverso il linguaggio della matematica.

Che cos’è la matematica? Introduzione elementare ai suoi concetti e metodi

Questo libro di Richard Courant, Herbert Robbins e Ian Nicholas Stewart è il punto da cui iniziare a guardare la matematica se siete un po’ arrugginiti perché è capace di segnare un passaggio importante nella vostra comprensione (e innamoramento) della matematica. In quasi 700 pagine (e chi l’ha detto poi che i libri di matematica debbano essere tutti brevi?) ci sono praticamente tutti i temi della matematica moderni, spiegati non in modo divulgativo nel senso di “facile”, ma in modo scientificamente rigoroso, con tutte le dimostrazioni necessarie. Non è un libro per iniziare, ma un libro per vivere la matematica: approfondirla, spaziare, conoscere, rinfrescare. È un libro per chi matematica l’ha studiata veramente e adesso vuole ascendere al livello superiore. Fondamentale.

L’algoritmo e l’oracolo. Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a cambiarlo

La matematica non è rigida: è un linguaggio e come parla alle persone, permettendo loro di esprimere i loro concetti. Nell’agosto 2014 lo scienziato Alessandro Vespignani riceve una chiamata: un’epidemia senza precedenti sta distruggendo la Guinea, presto contagerà il resto del mondo. Il nome del virus è ormai noto a tutti: Ebola. Vespignani e il suo team si collegano a un supercomputer e, grazie ad algoritmi e simulazioni, riescono a prevedere la diffusione del virus con mesi di anticipo. Predire il futuro è la nostra ossessione sin dall’alba dei tempi. Gli aruspici hanno scrutato per secoli il domani nelle carcasse degli animali, e ancora oggi non riusciamo a fare a meno della divinazione: sapere a che ora sorge il sole o quando ci sarà la prossima eclissi lunare mitiga il nostro senso di spaesamento nell’universo. Cosa accadrebbe se fosse possibile prevedere con largo anticipo non solo fenomeni come quelli meteorologici, ma tutta la nostra vita? Togliamo il se. I nuovi indovini artificiali lo stanno già facendo. Alessandro Vespignani – uno dei più importanti scienziati della predizione al mondo – con la sua arte mantica non si affida ai segni della natura, bensì a quelli matematici della datificazione. E a fornirgli questi dati siamo proprio noi. Non ci credete? Guardatevi intorno: le nostre tracce sono ovunque. I pagamenti che eseguiamo con il bancomat dicono cosa possiamo permetterci e cosa ci piace, il gps sullo smartphone registra tutti i nostri spostamenti, l’algoritmo di Facebook impara i nostri gusti in fatto di cinema e musica, moda e cibo, fino a sapere che cosa abbiamo intenzione di votare alle prossime elezioni. Tutti questi dati che seminiamo sono il punto di partenza, il pozzo da cui attingere per simulare e anticipare il futuro. Una sfida che non si esaurisce nella predizione delle attività quotidiane, ma che mira a utilizzarle per profetizzare fenomeni molto più grandi: pandemie, guerre, crolli economici e politici, disastri naturali. “L’algoritmo e l’oracolo” non racconta come tutto ciò potrà accadere un giorno; racconta come, senza che ce ne accorgiamo, stia già accadendo.

Corso di matematica superiore (Vol. 1)

Per imparare un po’ di più la matematica. Come al solito in questa serie di libri, alcune segnalazioni come questa di Vladimir Smirnov sui libri che ampliano il raggio. Sono tre volumi utilizzati per i corsi d’ingegneria ma perfetto anche per ricercatori. Dentro c’è tutto: equazioni differenziali ordinarie, equazioni differenziali lineari e nozioni supplementari relative alla teoria delle equazioni differenziali, integrali multipli e curvilinei, integrali impropri e integrali dipendenti da un parametro, analisi vettoriale e teoria dei campi, elementi di geometria differenziale, serie di Fourier e le equazioni alle derivate parziali della fisica matematica.

La matematica è vita. Perché la matematica è (quasi) tutto

Ci piacciono tutti i testi che mettiamo nelle nostre liste dei migliori libri, ma se ne volete uno che ci è piaciuto di più parlando di matematica è questo: Kit Yates ha fatto un lavoro veramente notevole. La matematica governa la vita di tutti i giorni, ci accompagna da quando nasciamo fino a che non esaliamo l’ultimo respiro, si nasconde in ogni aspetto della nostra esistenza, anche il più impensabile, è al centro della nostra vita. Se battiamo il piede a suon di musica, ascoltiamo matematica. Se cantiamo sotto la doccia, è matematica anche quella. Se afferriamo una palla nella sua traiettoria parabolica, stiamo facendo sempre matematica. Dimentichiamoci quindi della scienza dura, esatta, che ci ha sfidato da studenti. Qui parliamo del mondo che ci circonda. Attraverso un’infinità di storie, il matematico Kit Yates ci racconta come la salute, la ricchezza, la giustizia, la felicità umane dipendano da algoritmi, calcoli più o meno riusciti. E, strada facendo, ci fornisce un kit di sopravvivenza di poche, semplici regole matematiche per prendere decisioni più efficaci, evitare errori di valutazione, in questa nostra società ogni giorno più quantitativa. Per tutti quelli che credono che la matematica non sia pane per i propri denti, questo libro dimostra il contrario: è di tutti e per tutti, ma soprattutto può fare la differenza tra il successo e la catastrofe, tra la vita e la morte.

Il libro della matematica. Grandi idee spiegate in modo semplice

Bello veramente. Risponde a domande importanti. Che cos’è un numero immaginario? Due rette parallele arriveranno mai a incontrarsi? La matematica può aiutarci a prevedere il futuro? Nel corso del tempo i matematici si sono posti grandi domande, offrendo talvolta risposte utili per comprendere meglio i campi più svariati della nostra esistenza, dai pattern presenti in natura alla tecnologia informatica. Scritto in modo semplice e diretto, questo volume include teorie, citazioni memorabili, aneddoti, immagini che gettano nuova luce sull’idea che abbiamo del mondo dei numeri. Che siate studenti avidi di conoscenza o semplici curiosi, troverete fra queste pagine moltissimi spunti di riflessione.

Tutta la matematica. Per capire i concetti e imparare i fondamentali dagli insiemi alle equazioni differenziali

Un testo importante e utilissimo per capire la matematica dal punto di vista tecnico. Tutte le spiegazioni necessarie per capire davvero tutta la terminologia e i concetti chiave; richiami storici che raccontano le tappe evolutive della disciplina; i possibili collegamenti di algebra e geometria con altre discipline (fisica, biologia, informatica, economia); in ogni capitolo, box con utili esercizi di applicazione dei concetti e delle regole appena presentati. Questi gli argomenti presentati: gli insiemi numerici: i numeri naturali, interi, razionali, reali, complessi; algebra: espressioni, equazioni, disequazioni; funzioni irrazionali e trascendenti: potenze, radici, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche e iperboliche; Geometria analitica: piano cartesiano, retta, parabola, circonferenza, ellisse e iperbole; analisi matematica: calcolo infinitesimale e differenziale, limiti, derivate, integrali; studi di funzione: campi di esistenze, simmetrie, massimi e minimi, asintoti, concavità; equazioni differenziali: di I e II ordine, a variabili separabili e lineari, integrazione numerica.

Il dio della logica. Vita geniale di Kurt Gödel, matematico della filosofia

Chiudiamo con alcuni personaggi fondamentali e le loro idee nella storia della matematica. Cominciamo da più vicino, con questo libro di Piergiorgio Odifreddi che si occupa di raccontare la storia di un gigante del Novecento: il matematico del secolo, cioè Kurt Gödel, lo studioso che ha legato il suo nome al celebre teorema di incompletezza, ma le cui ricerche hanno spaziato in ogni campo, dalla logica alla cosmologia e persino alla teologia, giungendo a esiti visionari e illuminanti, quando non addirittura rivoluzionari. “Piergiorgio Odifreddi – scrivono sulla quarta di copertina del libro – ci consegna una rigorosa biografia scientifica non priva di gustosi aneddoti e felici divagazioni filosofiche, ricostruendo l’avventura intellettuale di un genio che ebbe una brillante carriera accademica e illustri riconoscimenti in vita, ma fu anche uomo schivo, ipocondriaco e paranoico, preda di ossessioni e paure che lo tormentarono fino alla morte”.

L’universo matematico. La ricerca della natura ultima della realtà

Le idee dietro alla matematica e la loro storia. Tutto ha inizio con Galileo, secondo il quale «l’universo è scritto in lingua matematica». Una rivoluzione. Tre secoli dopo, nel 1960, il premio Nobel Eugene Wigner fa un ulteriore passo avanti, interrogandosi sull’«irragionevole efficacia della matematica»: se la matematica è lo studio formale di concetti puramente astratti, indipendenti dal pensiero umano, com’è possibile che sia tanto accurata – addirittura perfetta – nel descrivere il mondo reale, che è fatto di oggetti materiali? È qui che entrano in scena Max Tegmark e questo incredibile libro. Se l’ipotesi di una realtà esterna a noi è vera, allora la «teoria del tutto» – la descrizione completa della realtà – deve essere indipendente dal nostro pensiero (visto che noi della realtà facciamo parte), e l’unica cosa completamente svincolata dal pensiero umano è, appunto, la matematica. Dunque, per Tegmark il mondo reale coincide con la matematica, non è solo descritto dalla matematica, ma è matematica. Con questa idea travolgente, discussa da tempo tra gli specialisti e ora finalmente fissata sulle pagine di questo libro per tutti, Max Tegmark ci conduce attraverso il passato, il presente e il futuro, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. Attraverso la fisica, l’astronomia e la matematica ci introduce con una prosa lucida e originale alla sua teoria del «multiverso definitivo».

Archimede. Il matematico che sfidò Roma

È una parte sostanziale della trama dell’ultimo (in tutti i sensi) film di Indiana Jones. È uno dei matematici più importanti della storia. Un genio assoluto, qui nella sua versione romanzata da Francesco Grasso. Nel III secolo a.C. il Mediterraneo è lo scenario dello scontro tra le “grandi potenze” dell’epoca: Roma e Cartagine. In mezzo, chiave strategica per la vittoria, la Sicilia, con la sua polis più fiorente, Siracusa. Occupata da Roma dopo la Prima guerra punica, la città si è ribellata ai conquistatori e si è alleata con Annibale. A capo di poderose legioni e di una nutrita flotta, il console Marco Claudio Marcello si lancia alla riconquista di Siracusa, certo di ridurla alla resa in pochi giorni. Ma si sbaglia. A dargli filo da torcere è un anziano cittadino siracusano, un vecchio canuto con la mente persa in mondi tutti suoi: Archimede, uno dei più grandi geni mai esistiti. Matematico, fisico, ingegnere, nonostante l’età avanzata ideò e costruì un gran numero di sorprendenti macchine da guerra, che per oltre due anni, dal 214 al 212 a.C., riuscirono a fermare l’assedio romano. Ma il talento di quell’uomo straordinario è in grado di fermare la forza bellica dell’Urbe in piena ascesa? A raccontarci la vicenda umana e intellettuale di Archimede – e insieme l’epopea della sua città in un momento cruciale della storia del Mediterraneo – è Dinostrato, schiavo e discepolo del Maestro, che gli sarà fedele fino alla morte. E oltre.

Matematica da zero

Infine un regalo per chi non sa come fare ed è un po’ disperato. C’era una volta, infatti, la matematica, una materia ostica ai più e considerata mortalmente noiosa. Ora, grazie a questo libro ispirato al metodo “da zero” di John Peter Sloan, un giusto mix di semplicità, logica e ironia, potrete familiarizzare anche tu con la matematica. Seguendo le avventure di Greta e John scoprirete quanto la matematica sia fondamentale nella vita di tutti i giorni: adattare le dosi di una ricetta, gestire le spese di casa, aiutare i figli con i compiti, calcolare la quantità di pittura per imbiancare una stanza, scegliere il contratto telefonico più conveniente, le occasioni di certo non mancano davvero. Grazie al metodo delle tre O (Osserva, Organizza, Oper), imparerete a scomporre e risolvere problemi complessi e aprirete la vostra mente al ragionamento logico. Operazioni ed espressioni, potenze e frazioni, proporzioni e probabilità: la matematica non sarà più un incubo notturno ma un utile strumento che vi guiderà verso il successo.

