Mijia Air Purifier 3, il purificatore d’aria Xiaomi in super offerta a 245,43 euro

Per una casa sempre più smart sempre più minimale e moderna Xiaomi Mijia propone Mijia Air Purifier 3, il purificatore d’aria da 400Cbm/h CADR che può fornire capacità per 6660L. Al momento è in offerta a 245,43 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Ovviamente salta subito all’occhio il design minimale e moderno, in pieno stile Xiaomi, completamente bianco, in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente in casa. Non rinuncia ad un approccio smart e tecnologico grazie al suo ampio schermo tattile OLED, che permette di appurare a colpo d’occhio la qualità dell’aria senza doversi perdere tra complicati menù.

Il purificatore d’aria propone un sensore di particelle laser ad alta precisione, sensibile alla qualità dell’aria, e può essere controllato tramite app da smartphone, ma che gode anche del controllo vocale e del supporto al suo telecomando.

Il purificatore d’aria Xiaomi Mijia propone un filtro a 3 strati, per una rimozione efficiente delle sostanze nocive come PM2.5. Il dispositivo ha piccole dimensioni, può essere posizionato in qualsiasi ambiente di casa e propone una ventola posteriore, motore brushless e un’uscita del volume d’aria elevato.

E’ davvero silenzioso, pesa appena 4,8 kg e ha dimensioni pari a 24,00 x 24,00 x 52,00 cm.

Al momento lo si acquista a 345,43 euro direttamente a questo indirizzo in offerta lampo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.