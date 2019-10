Band-in-a-Box 2019 per Mac ora è a 64 bit pronto per Catalina e con 64 nuove funzioni

Chi scrive musica con il Mac ma anche chi ha bisogno di creare gli accompagnamenti per suonare da solo o in compagnia, oppure preparare delle basi per registrare poi in studio può affidarsi a Band-in-a-Box, uno storico programma la cui versione per Mac è stata aggiornata da poche settimane.

Si chiama Band-in-a-Box 2019 for Mac e fa del numero 64 il suo punto di forza: 64 infatti sono i bit che adesso supporta – risultando perciò compatibile con tutti i computer più recenti della Mela – ma rappresentano anche il numero di novità che porta con sé.

Con questo sequencer è possibile creare accompagnamenti di qualità professionale con piano, basso, batteria, chitarra, archi e decine di altri strumenti, componendo così canzoni ex-novo complete di accordi, melodie, arrangiamenti ed improvvisazioni e stampando persino le partiture con accordi, linee melodiche, parti soliste e testi sfruttando le funzioni di armonizzazione automatica integrate.

Il nuovo Band-in-a-Box 2019 for Mac include 202 RealTracks, cioè il doppio rispetto alle 101 presenti nella precedente versione, ai quali volendo se ne possono aggiungere altri 40 – per un totale di ben 242 RealTracks – acquistando il bonus PAK.

Ci sono poi 12 nuovi MIDI SuperTracks, due nuovi set di studi strumentali con riff di chitarra “Train Beat” e “Country-Pop”, 10 “Low Man” e RealTracks di chitarra elettrica Metal / Thrash re-amplificati a “12-Key”, 30 stili MIDI, 21 trascrizioni RealDrums e 18 performance di artisti.

Inoltre, ci sono più di 140 nuovi RealStyle che utilizzano i nuovi RealTracks, nuove sezioni Blues Horn e un nuovo Xtra Styles PAK 7 con 164 stili Xtra che si vanno ad aggiungere ai 162 presenti nell’Xtra Styles PAK 6 rilasciato a dicembre dello scorso anno.

Elencare qui però tutte le novità di Band-in-a-Box 2019 for Mac sarebbe prolisso: se volete saperne di più, vi invitiamo a visitare la relativa pagina del sito ufficiale dove trovate anche i riferimenti per l’acquisto.

