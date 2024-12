Mini compressore Hoto a 31,99 € con sconto coupon

Pubblicità Il compressore Xiaomi è stato un grande successo ma c’è chi lo insidia per dimensioni, prezzo e prestazioni. È il mini compressore Hoto che oggi trovate a solo 31,99 €. Come accennato questo accessorio compete in tutto con quello di Xiaomi. Con esso potrete gonfiare praticamente di tutto, da un pallone alle gomme dell’auto, dalla camera d’aria di un bicicletta ad una piccola piscina. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e aspettare. Il sistema di gonfiaggio è automatico e si fermerà da solo quando raggiunge il valore preimpostato, evitando così un gonfiaggio eccessivo. Ha una precisione di 0,1 bar con una prezzione massima di 150 Psi. Ha 4 modalità preimpostate (modalità bici / modalità moto/ modalità auto/ modalità palla) più una libera. Molto comodo il selettore a rotazione. Integrato c’è anche un LED che illumina la zona di gonfiaggio. La batteria consente di gonfiare da 6 a 8 pneumatici nell’intervallo di pressione da 28 a 35 PSI. La ricarica avviene con un connettore USB-C. Nella confezione si trovano: adattatore valvola Presta , adattatore per valvola ad ago, Custodia di stoccaggio e cavo di ricarica. Click qui per comprare a 31,99 €. applicando uno speciale coupon che trovate in pagina

