Mini lavatrice da viaggio in sconto a soli 27,53 €

Stare fuori casa per tanto tempo pur viaggiando leggeri? Si può fare se si compra TERLEIA MLSC-01, una lavatrice portatile che permette di portarsi dietro il minimo indispensabile e lavarlo praticamente ovunque, anche sul cucuzzolo della montagna. Se vi interessa, al momento vi costa meno di 30 Euro.

Certo non è la lavatrice che usate a casa, e non si avvicina neppure al servizio di lavanderia a gettoni a cui potreste affidarvi se vi trovate a viaggiare in un’altra città: perché è molto piccola e può lavare poche cose alla volta, ma vi lascia l’indipendenza necessaria per poterla usare anche in posti sperduti.

La capacità del cestello è infatti di appena 8 litri, quanto basta ad esempio per lavare un paio di asciugamani, oppure 8 vestiti per neonati, o 15 tovaglioli, o 2 t-shirt, oppure 6 reggiseni, 8 paia di mutande o 12 paia di calzini.

Consuma solo 10 Watt quindi per alimentarla basta poco ed è molto silenziosa: la scheda tecnica dice che quando è operativa emette intorno ai 50 dB, una cifra che potete più facilmente posizionare nel vostro immaginario confrontandola ai 40 dB del mormorio o ai 75 dB che si potrebbero registrare nel bel mezzo di una normale conversazione tra due persone.

Il maggiore punto di forza come dicevamo è dato dalla sua elevata portabilità: si può infatti “schiacciare” durante il trasporto in modo tale da minimizzare gli ingombri, occupando cioè un volume di 30 x 30 centimetri così da poter entrare perfino in valigia grazie allo spessore di soli 14,5 centimetri, e per un peso complessivo di circa 1,2 Kg.

Insomma, è una lavatrice da viaggio per pochi vestiti e biancheria intima, da usare per restare puliti anche quando sarebbe impossibile reperire una lavatrice più performante.

