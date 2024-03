Vecchio iMac G4 trasformato in Mac con chip M2, a volte risorgono

Un video caricato sul canale YouTube “Action Retro” mostra come smontare un vecchio iMac G4 da 20“, eliminare la scheda logica e sostituirla con una scheda che consente di usarlo come monitor LCD di un Mac mini con chip M2; oltre a questa, una modifica ancora più complessa spiega come trasformare il mitico all-in-one (prodotto dal 2002 al 2004, prima in una variante da 15″, poi da 17″ e da 20”) in un modernissimo Mac con chip M2.

Il filmato dura 16 minuti (è visibile qui) ed è interessante se siete appassionati di vecchi Mac e dell’iconico design dell’iMac G4, con la sua calotta semisferica per l’elettronica collegata a un monitor LCD tramite un braccio pieghevole, il mitico all-in-one che molti utenti chiamano “lampadone” perché ricorda un po’ una classica lampada da tavolo. A differenza dei precedenti iMac tutti gli iMac G4 erano disponibili unicamente nel colore bianco.

Per riuscire nell’impresa è necessaria una scheda logica personalizzata (che sfrutta un microcontroller Raspberry PI) creata allo scopo dall’azienda Juicy Crumb Systems; usando questa scheda è possibile sfruttare alcuni dei cavi dell’iMac G4 originale per l’alimentazione e gestire il display come sorgente esterna HDMI per il Mac mini.

Oltre che come monitor, usando un mini PC stile memory stick (tipo questo) è possibile trasformare l’iMac in un PC con Windows, o macchina da gaming con una Steam Deck.

Con molta pazienza e saldatore alla mano, i più coraggiosi possono smontare la scheda logica di un Mac mini M2, collocarla al posto dell’unità ottica del vecchio iMac e trasformare il glorioso all-in-one in un iMac “lampadone” M2.

È ovviamente un lavoro che non è alla portata di tutti ma è interessante e avere una macchina del genere sulla nostra scrivania sarebbe veramente bello. Se avete un vecchio iMac, non volete smontarlo ma volete semplicemente sapere dove scovare ancora oggi programmi specifici, fate riferimento a questo nostro articolo.