Mini telecamera spia a soli 6,71 €

Volete poter tenere sotto controllo la casa mentre siete via senza dare nell’occhio? Allora avete bisogno di una telecamera piccolissima come quella che trovate attualmente in sconto a meno di 10 Euro.

Si tratta di una telecamera piccolissima: misura infatti 3 x 3 centimetri ed è spessa soltanto 1 centimetro, 7 grammi di peso complessivi, una miniaturizzazione che si riesce a raggiungere grazie all’assenza di una batteria per l’alimentazione.

Questo implica però che dobbiate tenerla collegata ad una fonte di alimentazione, che sia una presa di corrente usando un qualsiasi caricatore USB oppure una powerbank, in modo da non essere vincolati dalla posizione della presa. Vi basta soltanto un vaso con una pianta, qualche libro o qualsiasi altra cosa per nascondere al meglio cavo e caricatore, e il gioco è fatto.

Questa camera infatti mette a disposizione tutte le funzioni principali che si possono desiderare: è infatti in grado di riconoscere i movimenti e avviare la registrazione o scattare una fotografia, oppure si può sfruttare la registrazione in loop facendo in modo che vengano cancellate automaticamente le registrazioni più vecchie.

Tutto viene riversato su una microSD (da acquistare a parte, massimo 32 GB) in formato AVI con qualità Full HD a 30 fps, ed è in grado di registrare al buio promettendo una buona visibilità fino a 5 metri di distanza dalla telecamera.

C’è anche il modulo WiFi per connettersi al volo alla telecamera e visualizzare in tempo reale tutto ciò che sta riprendendo in quel momento.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 30,44 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 77% andando a spendere soltanto 6,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.