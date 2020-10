L’iPhone 12 Pro misura la vostra altezza con lo scanner LiDAR

Tra le peculiarità degli iPhone 12 Pro, un nuovo scanner LiDAR che Apple indica come in grado di offrire “coinvolgenti esperienze di realtà aumentata”, un elemento che comporta vantaggi anche per la fotocamera, con una messa a fuoco automatica più veloce in ambienti poco illuminati.

Lo scanner LiDAR consente di misurare la distanza della luce e utilizzare le informazioni sulla profondità dei pixel in una scena, migliora la messa a fuoco automatica di 6 volte nelle scene scarsamente illuminate, con tempi di acquisizione inferiori per foto e video.

Una peculiarità dello scanner LiDAR è la possibilità di misurare l’altezza di una persona con iPhone. Su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, è possiibile utilizzare l’app Metro per misurare istantaneamente l’altezza di una persona dal suolo alla sommità della testa, dei capelli o del cappello che indossa; Appe spiega che è anche possibile misurare anche l’altezza da seduto di una persona su una sedia.

Per misurare l’altezza di una persona, basta posizionare l’iPhone in modo che la persona di cui vogliamo misurare l’altezza sia completamente visibile sullo schermo.

Dopo un momento, sulla testa della persona (sui capelli o sul cappello), viene visualizzata una linea con la misurazione dell’altezza.

Per scattare una foto della misurazione, basta tocca il pulsante di scatto. Per effettuare di nuovo la misurazione, basta rivolgere momentaneamente iPhone verso un’altra direzione per ripristinare l’altezza.

