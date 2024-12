Ultimo giorno Black Friday, metro laser con misuratore di area e centimetro, solo 41,99€

Pubblicità

Può sempre servire avere un metro in tasca. Se poi il metro è laser e fa da distanziometro oltre che da centimetro allora l’utilità si moltiplica. Se, poi, infine, questo accessorio è anche in forte sconto a 41,99 € allora, la platea si moltiplica decisamente.

Hoto, che vende il metro laser di cui parliamo, lo ha reso capace un po’ di tutto anche se di base fa quel che fa un distanziometro di questo tipo: misura la distanza da un punto ad un altro sfruttando la misurazione precisa fornita dal raggio laser con una precisione di due millimetri fino a 50 metri. Ma oltre a questo è capace di fare tantissimo altro

Misura gli angoli

Misura l’area

Misura le altezze altezze

Integra una righello virtuale (misura da un punto ad un altro su una superficie piana)

Si collega ad un’app che memorizza le misure e consente di appuntarle

Lo schermo LED a Colori visualizza potenza, stato della connessione, modalità, cronologia delle misurazioni, le unità e altri dati. Ha una batteria ricaricabile (via USB-C) che permette di svolgere 2000 misurazioni tra una ricarica ed un’altra. Infine, il che non guasta, il manuale è anche in Italiano.

Il misuratore laser di Hoto costerebbe 75,99. Ma è in sconto per l’ultimo giorno del Black Friday a 59,99 €. Applicando il codice del 30% che trovate sotto il prodotto, alla fine lo pagherete solo 41,99 €.