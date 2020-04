Modalità Ritratto su iPhone SE anche per gli animali, ecco le app che lo consentono

L’iPhone SE 2020, sebbene mostri al pubblico la forza del nuovo processore, lo stesso presente sulla linea di iPhone 11, potrebbe deludere le aspettative dal punto di vista multimediale, ad esempio per l’assenza di una modalità ritratto completa. Proprio come l’iPhone XR, l’utente sarà limitato a foto ritratti di persone, se si usa l’app della fotocamera predefinita, un problema per chi volesse invece immortalare ritratti dei propri animali. Fortunatamente, un’app risolverà il problema.

Halide, che ha anche risolto lo stesso problema su iPhone XR, si è appena aggiornata, insieme a Spectre, e offre adesso funzioni a lunga esposizione per consentire scatti in modalità ritratto per tutti gli oggetti, non solo gli umani. Pertanto, quanti desiderassero ottenere l’effetto bokeh per i propri scatti di animali domestici, o per i primi piani di fiori, non dovranno fare altro che utilizzare la nuova app terze parti.

Le app Halide Camera e Spectre costano, rispettivamente, 6,99 e 3,49 euro. E’ un buon affare rispetto se si considera che per ottenere la funzionalità si dovrebbe passare ad iPhone 11, con una spesa ben superiore. Peraltro, le applicazioni terze, offrono una gamma di controlli manuali e funzionalità che non si trovano su alcun iPhone, ragion per la quale il consiglio è quello di acquistarla anche se siete in possesso di un iPhone 11 o 11 Pro.

Il nuovo iPhone SE si compra su Apple Store oppure da questa pagina di Amazon.

