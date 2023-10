Modifica e sincronizza PDF su Mac, iPad e iPhone con UPDF: ora in sconto del 58 per cento

Nel corso degli ultimi anni, Apple ha certamente posto l’accento sulla produttività dei propri dispositivi e del suo intero ecosistema. In particolare, la Mela ha presentato una serie di aggiornamenti di sistema che hanno un impatto significativo sulla gestione dei file PDF.

In particolare, con iPadOS 17, Apple ha introdotto nuove funzionalità che permettono di aggiungere firme e annotazioni ai documenti PDF, rendendo l’esperienza di lavoro su PDF ancora più completa.

In un’epoca in cui il lavoro digitale è diventato predominante, gli strumenti per la modifica dei PDF sono diventati indispensabili. Tuttavia, le funzionalità native offerte da Apple per la gestione dei PDF sono ancora limitate.

Ecco, allora, che possono venire incontro all’utente applicativi terze parti. In questo articolo concentreremo l’attenzione su UPDF, un editor PDF basato sull’intelligenza artificiale, che va oltre le capacità native di Apple, ma che si integra perfettamente con Mac, iPhone e iPad.

Di UPDF vi abbiamo dato una panoramica completa in questo articolo, mentre di seguito concentreremo l’attenzione su alcune caratteristiche chiave, come l’integrazione con l’ecosistema Apple, le possibilità di migliorare la produttività su Mac e su iOS.

Integrazione con l’ecosistema Apple

Dopo gli ultimi update, UPDF Editor sfrutta gli aggiornamenti di sistema di Apple per fornire un’esperienza di modifica dei PDF senza soluzione di continuità. UPDF utilizza funzionalità come Touch ID per l’accesso sicuro ai documenti e la privacy, e supporta anche Apple Pencil per annotazioni e firme.

Anche su iPad l’utilizzo del multitasking è semplificato grazie alle modalità schermo diviso e allo slideover. Inoltre, è disponibile un’interfaccia scura che sfrutta utilizza la funzione Dark Mode di Apple, per proteggere gli occhi.

UPDF Editor offre una gamma di potenti funzionalità che, combinate con la sua interfaccia intuitiva, migliorano l’esperienza di modifica dei PDF. Con funzionalità come la modifica del testo, la compilazione dei moduli e l’unione, gli utenti possono manipolare facilmente i propri documenti PDF.

UPDF Editor su Mac

UPDF Editor per Mac offre un’ampia gamma di funzionalità per la modifica dei PDF. Come già anticipato nella nostra prova completa, l’applicativo consente di leggere, annotare, modificare, unire, crittografare e persino eseguire il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sui documenti PDF direttamente su Mac. In questo modo sarà possibile gestire un file PDF su Mac in modo efficiente e professionale.

Grafica nei Documenti PDF

Con UPDF è possibile trasformare i documenti PDF come se fossero documenti Word. E’ possibile, ad esempio, personalizzare il carattere e la dimensione del testo originale, oltre a ridimensionare, spostare, sostituire, copiare, eliminare o ritagliare le immagini direttamente nei tuoi PDF.

Conversione da e verso PDF

Inoltre, UPDF offre la versatilità di convertire rapidamente i file PDF in una varietà di formati, tra cui Word, Excel, CSV, PowerPoint, RTF, Testo, Immagine (nei formati PNG, JPEG, BMP, TIFF, GIF), HTML, XML e PDF/A, mantenendo intatta l’integrità del formato e del layout.

Non solo: è possibile creare PDF partendo da formati come Word, Excel, PPT, immagini e altro ancora.

OCR per PDF

UPDF integra lo strumento OCR così da essere in grado di riconoscere il testo all’interno dei PDF scansionati in ben 38 lingue diverse. Questo rende i PDF scansionati facilmente modificabili e completamente ricercabili. Da notare che al momento solo i Mac con chip Apple Silicon supportano l’OCR di UPDF.

L’AI di UPDF

Come già accennato, UPDF integra strumenti di intelligenza artificiale, grazie ai quali è possibile riassumere testi lunghi, tradurre contenuti PDF in altre lingue, spiegare concetti per una comprensione migliore e persino aggiungere nuovi contenuti in pochi click.

Strumenti UPDF

UPDF mette a disposizione strumenti di navigazione intuitivi e strumenti di annotazione per evidenziare, aggiungere e modificare caselle di testo, aggiungere forme e altri elementi direttamente, garantendo un’esperienza di lettura piacevole.

Gestione pagine PDF

Tra gli altri strumenti, questa suite permette di estrarre pagine dai PDF, dividere i documenti, ruotarli, riordinarli, sostituire pagine, eliminarle o aggiungerne di nuove.

Tutte le informazioni sulle funzionalità di UPDF si trovano direttamente sulla pagina ufficiale dell’app.

Inoltre, gli utenti di Macitynet possono approfittare di uno sconto esclusivo del 58% per ottenere UPDF Pro, cliccando su questo link.

Modifica di PDF su iOS

UPDF Editor è anche disponibile su dispositivi iOS e iPadOS, come iPhone e iPad. Questa versione mobile offre funzionalità avanzate, tra cui la modifica, l’annotazione, la firma elettronica, la compilazione di moduli PDF, la possibilità di combinare file e organizzazione dei documenti.

Questo significa che è possibile modificare i PDF in mobilità, senza dover aspettare di tornare a casa o in ufficio.

Sincronizzato tra i Dispositivi Apple

Il grande vantaggio di UPDF Editor è la sua capacità di sincronizzare senza soluzione di continuità i propri documenti tra Mac e dispositivi iOS o iPadOS. Qualsiasi documento modificato o creato su Mac sarà disponibile sui dispositivi mobili Apple, e viceversa.

Inoltre, questo significa che si potrà iniziare a lavorare su un documento su uno dei dispositivi Apple, potendolo riprendere da un altro dispositivo esattamente da dove lo si è lasciato.

Da notare che UPDF Editor offre anche funzionalità di cloud storage e opzioni di condivisione, semplificando così il flusso di lavoro collaborativo. Si tratta, dunque, di una soluzione utile anche per le aziende.

In conclusione, UPDF Editor si presenta come una soluzione completa per la gestione e la modifica dei PDF all’interno dell’ecosistema Apple. La caratteristica principale è la versatilità di utilizzo su tutte le piattaforme Apple e la possibilità di spostarsi da un dispositivo della Mela all’altro continuando a lavorare senza soluzione di continuità.

Offerte e promozioni

Per il mese di ottobre, UPDF offre agli utenti di Macitynet uno sconto speciale fino al 58% per ottenere UPDF Pro. Per acquistare la suite beneficiando dello sconto non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.

Da notare che gli sconti si applicano sia al piano annuale, sia all’acquisto a vita, che al momento costa 47,99 euro. A questo prezzo è possibile poi scegliere se aggiungere o meno il pacchetto AI a 39 euro l’anno.