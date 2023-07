Molti italiani farebbero a meno dell’imballaggio aggiuntivo negli acquisti online

Secondo uno studio commissionato da Amazon, il 64% degli italiani sarebbe disposto a ricevere gli ordini online nel loro involucro originale, senza imballaggi aggiuntivi.

Questi risultati emergono in concomitanza con il numero di articoli di prima necessità – tra cui, ad esempio, accessori per la cucina, detersivo per il bucato e pannolini – che ora è possibile ricevere da Amazon senza imballaggi aggiuntivi.

L’azienda di commercio elettronico evidenzia che il mancato utilizzo di imballaggi aggiuntivi consente alle spedizioni di essere più leggere e di occupare meno spazio nei furgoni per la consegna, contribuendo alla riduzione delle emissioni legate alle consegne e riducendo per i clienti la quantità di materiale da riciclare.

Dal 2015, Amazon afferma di aver ridotto il peso degli imballaggi in uscita per singola spedizione del 38% in media ed eliminato oltre 1,5 milioni di tonnellate di materiale da imballaggio.

Tra gli articoli che le persone sono più disposte a ricevere nella confezione originale del produttore con la sola aggiunta di un’etichetta con l’indirizzo di spedizione, ci sono gli alimenti per animali, la carta igienica, i detersivi per la casa, i cibi in scatola, i prodotti per il giardinaggio e gli articoli per il fai da te.

I prodotti che i clienti sarebbero meno contenti di ricevere senza imballaggio aggiuntivo includono articoli per la cura della persona, come preservativi, crema per le emorroidi e strisce per la ceretta all’inguine, e articoli di valore elevato, come le console per videogiochi e i personal computer. Tutte categorie che Amazon esclude già automaticamente dal programma per la riduzione degli imballaggi aggiuntivi.

“Stiamo collaborando con i produttori per progettare imballaggi originali adatti ad essere spediti in modo sicuro ai clienti, senza che ci sia bisogno da parte nostra di aggiungere sacchetti di carta, buste o scatole”, riferisce Justine Mahler, Director of Packaging Innovation per Amazon. “Abbiamo aumentato il numero di ordini spediti ai nostri clienti senza imballaggi aggiuntivi del 50% in Italia lo scorso anno e stiamo lavorando per spedirne sempre di più”.

Gli utenti possono sfruttare questo programma in modo automatico, senza dover selezionare alcuna opzione. Se il prodotto è idoneo, durante il check-out viene visualizzato un messaggio che spiega che “l’articolo arriverà in una confezione che rivela ciò che contiene”.

“Sappiamo che in determinate circostanze i nostri clienti preferiscono che i loro ordini vengano celati dall’imballaggio aggiuntivo, ad esempio se l’articolo è un regalo per un membro della famiglia. Per questo, in molti casi, offriamo ai clienti la possibilità di richiedere che la spedizione arrivi con imballaggi aggiuntivi, anche quando l’articolo potrebbe essere spedito in sicurezza senza”, aggiunge Mahler.

Gli utenti che desiderano celare gli ordini possono farlo selezionando la voce “Nascondi il contenuto, spedisci nell’imballaggio Amazon” dal menu a tendina disponibile per gli articoli certificati per essere spediti senza imballaggi da consegna aggiuntivi.

Amazon afferma che tutti i prodotti e gli imballaggi selezionati per il programma hanno superato rigorosi test di caduta, per assicurare che gli articoli siano “in grado di raggiungere i clienti in modo sicuro e protetto” nella loro confezione originale – rassicurando quel 51% degli intervistati che ha identificato nel possibile danneggiamento durante il trasporto la principale preoccupazione per le consegne senza imballaggio esterno aggiuntivo.

Oltre il 36% ha dichiarato invece che sapere di poter ottenere un rimborso o una sostituzione per gli articoli non ricevuti dona la fiducia necessaria per scegliere questo tipo di opzione di consegna.

Gli italiani non sembrano preoccupati dei vicini “ficcanaso”: il 78% degli intervistati ha dichiarato di fidarsi dei propri vicini per la cura delle consegne quando non sono presenti per riceverle.