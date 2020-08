Presa smart Amazon in sconto speciale: solo 9,99 €

Una presa smart Amazon a solo 9,99 euro invece che 24,99 euro. Questa è l’offerta che alcuni clienti (come spieghiamo sotto) possono ottenere oggi acquistando questo prodotto che rappresenta la base per la demotica.

La presa smart di cui parliamo è la vendutissima Amazon Smart Plug, una presa intelligente con connettività Wi-Fi, compatibile con Alexa. Grazie ad essa potete controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali e svolgere azioni come programmare l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, della macchine del caffè e di altri elettrodomestici. Questo può avvenir comodamente dalla poltrona o persino quando siete fuori casa. È facile da configurare e usare: basta poi collegarla aprire l’App Alexa e attivarla con un comando vocale. Non è necessario nessun hub per Casa Intelligente basta appunto l’App Alexa che si installa su qualunque telefono accanto al quale si deve avere, come ovvio, anche una rete Wi-Fi in casa.

Questo accessorio costerebbe 24,99 euro. Ma alcuni clienti selezionati, come si legge nei termini e condizioni della offerta, possono averla a solo 9,99 euro. Per sapere se siete tra questi, entrate le vostro account Amazon e verificate se in alto nella pagine trovate la scritta “Acquista Amazon Smart Plug per 24,99 € 9,99 € applicando il codice promozionale SMART10 al momento del pagamento”. In questo caso usate, appunto, il codice SMART10 per avere lo sconto al momento del pagamento.

