Il proiettore smart YunLone porta l’aurora boreale in casa vostra a soli 37 euro

Sono davvero tante le luci smart ormai presenti sul mercato, ma poche come quella YunLone . si tratta, in sostanza, di un proiettore di luce in grado di riportare le atmosfere boreali in casa. Potete acquistarlo direttamente da questa pagina su Amazon.

Anzitutto, la luce è assolutamente smart, dotata di WiFi e pienamente gestibile dall’applicazione di supporto, oltre che dal telecomando incluso in confezione e dall’assistente vocale Alexa. La particolarità è che proietta luci differenti, restituendo l’effetto aurora, quello delle stelle, luce del cielo e luce multi galassia, con diverse modalità disponibili.

Il proiettore è in grado di offrire colori RGBW, monocolore, bicolore o tricolore, oltre a simulare la luce del cielo stellato, miscelando diverse tonalità e saturazioni di luce, differenti luminosità e velocità di flusso per presentare vari effetti e transizioni.

In totale, il proiettore presenta più di 60 modalità di illuminazione, e grazie all’altoparlante integrato è un grado di riprodurre rumori bianchi, per creare un ambiente ancor più rilassante.

A livello di connettività si collega allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 ed è anche in grado di riprodurre la propria musica preferita. E’ altamente personalizzabile, potendo regolare la luminosità su 4 livelli, tra 10, 40, 70 e 100%, mentre sarà possibile anche impostare timer da 1, 2 o 4 ore. anche la velocità del flusso delle luci è altamente personalizzabile, potendo scegliere tra transizioni veloci, lente, medie o stazionarie.

Su Amazon, questo proiettore YunLone viene proposto a circa 37 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.