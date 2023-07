Il monitor Samsung ViewFinity S9 sfida l’Apple Studio Display 5K

L’Apple Studio Display 5K ha un concorrente che ha le stesse eccellenti qualità allo stesso prezzo ma con opzioni incluse che Apple fa pagare. Stiamo parlando del Samsung ViewFinity S9 (S90PC), annunciato su scala globale proprio oggi.

Il Samsung ViewFinity S9, presentato in anteprima a gennaio al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, dove ha vinto un CES Innovation Award, grazie alle specifiche e alla qualità, ha un pannello da da 27” con risoluzione 5K (5,120 x 2,880) con 600 nit di luminosità massima e 60 Hz di frequenza di aggiornamento.

Il produttore evidenzia la gamma cromatica del 99% DCI-P3, promettendo “dettagli nitidi e fedeli”, affermando che l’accuratezza cromatica è in grado di fornire una “rappresentazione chiara e precisa dei colori”, anche in contesti visivi complessi o ricchi di dettagli (Delta E ≦ 2. La funzione Color Calibration Engine permette di regolare il bilanciamento del bianco, del colore Gamma e RGB, gestibile con il proprio smartphone attraverso l’app Samsung Smart Calibration.

È possibile collegare fotocamere e/o altri dispositivi al monitor via USB-C (tre porte disponibili) e Thunderbolt 4 che fornisce fino a 90W, sufficienti per un MacBook Pro. È presente anche un ingresso mini DisplayPort. C’è anche una fotocamera SlimFit 4K a supporto di app come Google Meet, dotata di una funzione simile a Center Stage. Non mancano speaker integrati.

Spostando il discorso sul confronto con il monitor Apple, troviamo specifiche identiche in tutte quelle chiave: risoluzione, luminosità, frequenza di aggiornamento, altoparlanti e risoluzione della fotocamera. Apple però perde il confronto su altri aspetti a cominciare dal valore consegnato a fronte dell’esborso

Il prezzo di listino del ViewFinity S9, almeno negli USA è lo stesso (1599$; in Italia il monitor Apple costa 1799€) quanto per il fatto che il Samsung ViewFinity S9 offre di serie il vetro anti riflettente e il supporto regolabile in altezza. In più il display Samsung si può anche orientare in verticale, in modalità ritratto.

Apple per il vetro a bassa riflessione nano texture e il supporto regolabile negli USA chiede 700$ (in Italia 710 €)

ViewFinity S9 sarà disponibile in varie aree del mondo, con programmi di lancio che variano in base all’area geografica.