Samsung, un monitor 5K per fare concorrenza a Apple e LG

Tra le novità dei monitor 2023 di Samsung, c’è un nuovo display della serie Smart Monitor che mira allo stesso target dei prodotti Apple e LG da 27″ con risoluzione 5K (5120×2880 pixel): il monitor ViewFinity S9 (modello S90PC).

Samsung ha annunciato due nuovi monitor nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, il già citato modello ViewFinity S9 (modello S90PC) e lo Smart Monitor M8 (M80C).

ViewFinity S9 integra una serie di porte I/O incluse HDMI, Thunderbolt 4, USB-C e DisplayPort; fornisce fino a 96W per caricare un laptop o un iPad. Il design è elegante e caratteristiche come la copertura opaca lo collocano in concorrenza con l’Apple Studio Display e i monitor top di gamma OLED di LG. La copertura colore DCI-P3 è garantita al 99%, integra un “motore” di calibrazione e una webcam 4k. Integra lo SmartThings Hub per controllare vari dispositivi collegati alla rete domestica (luci, telecamere, campanelli, termostati, ecc.). Il prezzo non è stato annunciato ma negli USA dovrebbe aggirarsi sui 1599$.

Lo Smart Monitor M8 (modello M80C) è una variante da 27″ dell’esistente modello da 32″, vanta USB-C in grado di fornire fino a 65W, risoluzione 4K (3840 x 2160) e sarà disponibile con quattro colorazioni: Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink e Warm White. Lo stand è regolabile in altezza con movimento tilt per regolare l’angolo di visione; è “pivottabile” di 90° (utile per la visualizzazione di documenti lunghi) ed è compatibile con il montaggio VESA. Il rapporto di aspetto è di 16:9, il reresh rate di 60Hz, offre luminosità di 400 nit, vanta tempo di risposto di 4ms, supporta HDR10, spazio colore RGB al 99%, e offre webcam magnetica SlimFit con supporto al tracciamento del viso. Anche questo modello supporta SmartThings Hub. Il prezzo ufficiale non è stato annunciato ma negli USA dovrebbe aggirarsi tra i 699$ e i 729$.