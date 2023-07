Auto e batterie più piccole, la svolta elettrica passa anche da qui

Viaggiare meno e su auto più piccole per perseguire l’obiettivo delle emissioni zero: è quanto emerge da una recente analisi del Transport & Environment, l’organizzazione ambientalista indipendente europea, secondo cui la domanda di materie prime, soprattutto metalli critici necessari per l’elettrificazione del trasporto passeggeri nell’UE, si potrebbe tagliare fino al 49% se solo i governi lavorassero per ridurre le dimensioni delle auto elettriche e, di conseguenza, delle loro batterie.

Un obiettivo che si vorrebbe raggiungere entro il 2050 non solo migliorando la composizione chimica delle batterie usate nelle automobili in modo da presentare involucri meno ingombranti – dicono – ma anche diminuendo gli spostamenti con le auto private. Politiche ad hoc che quasi dimezzerebbero la richiesta di metalli critici, anche perché per decarbonizzare il parco veicoli entro questa scadenza «l’Europa avrà bisogno di una quantità di materie prime – principalmente litio, nichel, cobalto e manganese – per le batterie di 200 volte superiore a quella consumata l’anno scorso, a meno che non si intervenga».

Per il direttore di T&E Italia, Andrea Boraschi, «se vogliamo evitare di ripetere gli stessi errori commessi con il petrolio, e consegnarci a una nuova “dipendenza” da questi materiali, l’efficienza dovrà svolgere un ruolo importante. In un mondo in cui le risorse sono limitate, auto elettriche più piccole non sono solo un imperativo ecologico, ma rappresentano anche una solida opzione economica e industriale».

Serve quindi una strategia a livello europeo per passare a veicoli BEV (veicolo elettrico a batteria) più piccoli, più accessibili e che richiedono meno risorse per la produzione, rispetto ai SUV che arrivano oggi sul mercato. Una ricetta che potrebbe prevedere politiche nazionali che includano incentivi fiscali per questi modelli e standard di efficienza per le batterie a livello europeo, senza escludere un eventuale obbligo di maggiore produzione di modelli entry-level per le case automobilistiche.

Resta invece da capire come poter mettere in atto “la riduzione degli spostamenti delle auto private”, a meno che quest’obiettivo non si raggiunga attraverso la riduzione della popolazione annunciata di recente dalla VP USA Kamala Harris: trattasi apparentemente di una gaffe – doveva dire inquinamento, pollution, invece ha detto popolazione, population – ma ad oggi non è stata ancora smentita dalla Casa Bianca.

