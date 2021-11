Audi annuncia il competence center europeo per batterie

Audi amplia il reparto Ricerca e Sviluppo di Neckarsulm per le batterie ad alta tensione: il sito, sinora attivo nell’R&D degli accumulatori dei modelli ibridi plug-in, espanderà le proprie competenze alle vetture BEV, divenendo il principale competence center europeo dei quattro anelli per la mobilità elettrica.

La riqualificazione dei collaboratori è iniziata a fine 2020. Entro il 2023 la societè ha riferito che entrerà in funzione un innovativo test center per le batterie, a completamento della “conversione elettrica” dello stabilimento.

Nello stabilimento di Neckarsulm, Audi amplia le competenze nel campo della mobilità elettrica. «Le batterie ad alta tensione e i motori elettrici costituiscono il cuore della new mobility e sono cruciali per la radicale riduzione della carbon footprint del Brand. Ecco perché stiamo rafforzando sistematicamente lo sviluppo di questi componenti» dichiara Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di Audi AG.

Il reparto R&D per le batterie ad alta tensione dei modelli ibridi plug-in è attivo da tempo: ciò significa che il sito è già predisposto per la gestione degli accumulatori e a breve potrà lavorare a un portfolio completo di celle per la trazione. In futuro lo sviluppo delle batterie sarà concentrato a Neckarsulm anche dal punto di vista delle risorse umane, in stretta collaborazione con il reparto di Ingolstadt.

Test center per batterie prototipali

Nello stabilimento di Neckarsulm, parallelamente, è in fase di definizione il test center dedicato esclusivamente alle batterie ad alta tensione: dal 2023, in questo laboratorio, collaboratori appositamente formati dopo una lunga esperienza in strutture simili dedicate ai motori a combustione eseguiranno i test sui nuovi moduli e le nuove celle.

«La decisione di investire in un reparto R&D e in un test center per le batterie ad alta tensione, entrambi collocati a Neckarsulm, è un chiaro impegno a favore dell’elettrificazione e assicura il futuro del sito nel lungo periodo» afferma Fred Schulze, Responsabile dello stabilimento Audi Neckarsulm.

Riqualificazione elettrica peri collaboratori

L’ampliamento del reparto Ricerca e Sviluppo e la creazione di un test center per le batterie ad alta tensione costituiscono un passaggio storico nella conversione della Casa dei quattro anelli da costruttore in fornitore premium di servizi di mobilità sostenibile. «Audi investe nelle competenze dei collaboratori di Neckarsulm per plasmare il futuro della mobilità elettrica» dichiara Rolf Klotz, Presidente del Consiglio di Fabbrica.

Dal 2020 Audi riqualifica i collaboratori dei reparti R&D di Neckarsulm, formandoli in vista del radicamento dei modelli PHEV e BEV. Una pratica che nei prossimi anni riceverà ulteriore slancio.

L’impegno Audi a Neckarsulm si concretizza anche attraverso la realizzazione di un edificio multifunzionale per l’R&D, la cui costruzione terminerà entro la fine del 2022, e il completamento del nuovo reparto verniciatura, previsto entro il 2025. Al contempo, la ridefinizione delle catene di assemblaggio è plasmata in funzione sia dei modelli ibridi, sia delle future vetture full electric.

Audi e-tron GT, l’Audi più potente mai realizzata nonché la prima Granturismo elettrica del marchio, viene realizzata presso il sito d’eccellenza Audi Böllinger Höfe, certificato carbon neutral, riconducibile al polo industriale di Neckarsulm.

Nell’ambito del piano Audi Vorsprung 2030, il costruttore ha annunciato come, dal 2026, introdurrà sul mercato globale esclusivamente nuovi modelli full electric e la produzione di motori endotermici verrà gradualmente interrotta entro il 2033. Coerentemente con questo orizzonte, Audi trasforma i propri stabilimenti e riqualifica i propri collaboratori: dal 2017 ad oggi, sono circa 30.000 i dipendenti formati in vista del radicamento della new mobility.

Negli scorsi mesi Audi ha svelato i concept Skysphere e Grandsphere, due veicoli che rappresentano la visione di mobilità elettrica e autonoma del costruttore.