Nella beta 2 del software HomePod si scelgono liberamente i servizi per Musica, Podcast e audiolibri

A fine giugno Apple ha invitato alcuni utenti iscritti al programma AppleSeed (un programma che consente di provare in anteprima versioni beta dei software Apple), a testare il nuovo software HomePod, alla stregua della beta di iOS, macOS, iPadOS e watchOS.

HomePod‌, che è possibile sfruttare come hub domestico con HomeKit, con l’aggiornamento offre nuove funzionalità che consentono ad esempio di annunciare i volti riconosciuti con i videocitofoni e le videocamere compatibili in grado di riconoscere parenti e amici.

Nella beta 2 del software per HomePod è stata aggiunta una opzione per impostare nuovi servizi di default per Apple Music, Podcasts e audiolibri. A riferirlo è Macrumors evidenziando che questa novità non è stata presentata all’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori (WWDC 2020) ma un riferimento è stato notato in una slide che parlava delle funzionalità dedicate a HomeKit.

Al momento con servizi di terze parti come Spotify è possibile effettuare lo streaming su HomePod‌‌ usando AirPlay e un Phone, iPad o Mac. Con la nuova funzionalità dovrebbe essere possibile usare per impostazione predefinita Spotify e altri servizi musicali permettendo anche l’interazione con Siri. Gli sviluppatori di terze parti dovranno probabilmente sfruttare API dedicate a supporto di HomePod e Spotify non è al momento elencato nei servizi selezionabili.

