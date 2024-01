Mouse verticale per dire addio tunnel carpale con soli 5,34 €

Se lavorate al computer per ore e questo è causa di dolori al polso, sappiate che potete risolverla spendendo solo 5,34 € ovvero il prezzo in offerta di un mouse senza fili dalla impugnatura verticale progettata appositamente per questa problematica.

Si chiama Sindrome del tunnel carpale ed è una neuropatia che nasce dall’irritazione o dalla compressione del nervo mediano, e può svilupparsi anche quando si lavora al computer. Nei mouse tradizionali infatti il polso poggia sulla schiena del controller e di conseguenza i nervi del polso rimangono schiacciati, causando l’infiammazione di cui sopra.

L’impugnatura quasi verticale del mouse in promozione impone invece alla mano una rotazione di circa 90°, sicché a poggiare sul tavolo sarà il lato esterno della mano; di conseguenza viene alleggerito il carico sul polso.

Il modello in questione come dicevamo è senza fili: bisogna semplicemente collegare il piccolo ricevitore (incluso in confezione) ad una porta USB-A del computer e il gioco è fatto. È inoltre alimentato da una batteria ricaricabile da 500 mAh che promette “settimane” di autonomia con una sola carica.

Ha 1600 DPI, una buona sensibilità che promette maggiore velocità e fluidità del cursore, ed è di tipo ottico. Costruito principalmente in plastica ABS, è lungo 10 centimetri, largo 8,5 e alto 7,6 centimetri circa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 9,63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 44% andando a spendere soltanto 5,34 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.