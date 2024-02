N-One NBook Fly, il portatile con tastiera del futuro è in sconto

Quando si lavora al computer lo spazio sullo schermo non basta mai: ecco perché con N-One NBook Fly, ora in promozione, passare le ore davanti al PC diventerà un grande piacere.

Questo modello infatti mantiene una tastiera (QWERTY con layout USA) abbastanza ampia per poter scrivere testi anche per diverse ore e non fa neppure rinunciare al touchpad per il controllo del cursore, ma sfrutta metà dello spazio normalmente disponibile per posizionare un interessante schermo secondario (da 14 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel) con tecnologia touch perfino inclinabile, così da poterci interagire al meglio.

Questo permette di liberare lo schermo principale (un pannello da 16 pollici con risoluzione pari a 3.840 x 1.100 pixel in 16:9) spostando qui le finestre di controllo, oppure una chat, o quel che si vuole, massimizzando la produttività. Immaginiamo ad esempio di tenere lì tutti gli strumenti di Photoshop o di videoediting con Premiere, oppure la chat coi colleghi di lavoro mentre sullo schermo principale si fanno ricerche o ci si mantiene concentrati sul software di riferimento.

Dal punto di vista delle prestazioni è ottimo: usa infatti un processore Intel Core i7-10870H a otto core e 5.0 GHz, affiancato da GPU Intel UHD Graphics di decima generazione e 16 GB di RAM di tipo LPDDR4X.

C’è anche tanto spazio per documenti, dati e per installare software anche professionali, grazie al disco SSD di tipo M.2 da ben 1 TB.

Per le videochiamate si ha a disposizione una videocamera da 1 MP, la batteria è da 51 Wh e si ricarica via USB-C, e ci sono anche WiFi e Bluetooth 4.2 per la connettività senza fili, oltre a una presa HDMI per collegare eventualmente un terzo schermo.

La scocca è realizzata in lega di alluminio, materiale che permette di ridurre il peso complessivo (che si attesta intorno ai 2,5 Kg) e per uno spessore di appena 2,9 millimetri. Il tutto con a bordo Windows 11 Pro preinstallato.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 788,26 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 9% andando a spendere soltanto 714,07 €.

Se invece cercate qualcosa di diverso, date un’occhiata agli altri computer in offerta cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.