Reddit apre le porte a Google ai contenuti degli utenti per l’AI

Reddit a quanto pare avrebbe siglato un accordo con Google per fornire accesso ai post degli utenti, al fine di addestrare strumenti di intelligenza artificiale di Big G.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Reddit ha siglato un accordo finanziario con una società che sfrutterà contenuti e conversazioni varie per migliorare modelli linguistici. I possibili candidati non sono molti e secondo Reuters dietro l’accordo c’è Google.

Il contratto tra Reddit e Alphabet (la società sotto il cui cappello è incluso Google) vale circa 60 milioni di dollari l’anno.

L’accordo evidenzia come Reddit, che si sta preparando al lancio sul mercato azionario, èsia alla ricerca di nuove entrate, obbligata dalla feroce concorrenza nel settore dell’advertising da parte di nomi come TikTok e Meta (FaceBook).

Lo scorso anno Reddit aveva riferito di compensi per l’accesso alle sue API (interfacce di programmazione), il sistema con il quale consente a terzi l’accesso a suoi contenuti; l’accordo con Google è il primo del sito Internet di social news, intrattenimento e forum con una azienda di grandi dimensioni specializzata in AI.

Da fine dello scorso anno Reddit si sta preparando per lo sbarco in borsa; la società fondata nel 2005 da Steve Huffman, Aaron Swartz e Alexis Ohanian, è in trattative con potenziali investitori per un’offerta pubblica iniziale (IPO) che dovrebbe realizzarsi a breve.

Reddit starebbe lavorando alla quotazione con Morgan Stanley e Goldman Sachs e la società potrebbe contare su valutazione potenziale di circa 10 miliardi di dollari (così era stata valutata nel 2021).

A dicembre 2021 Reddit aveva presentato un primo prospetto di offerta pubblica iniziale alle autorità di regolamentazione statunitensi. All’epoca il CEO Steve Huffman, aveva dichiarato: “Tutte le buone aziende dovrebbero quotarsi in borsa quando possono”.

