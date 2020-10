Nei Paesi Bassi l’installazione del tetto solare più potente al mondo

PVH Europe, sede mondiale di Tommy Hilfiger e degli uffici europei di Calvin Klein, entrambi di proprietà di PVH Corp., ha annunciato l’installazione di quello che è definito il tetto solare in funzione più potente al mondo – in grado di generare 18 MWp (megawatt picco) – presso il suo futuristico magazzino e centro logistico di Venlo, nei Paesi Bassi.

Composto da oltre 48.000 pannelli solari, questo tetto solare copre l’impronta elettrica del Centro, oltre a fornire indirettamente il 100% di tutta l’energia destinata a magazzini, uffici e negozi di PVH Europe nei Paesi Bassi tramite la rete elettrica pubblica nazionale. Eneco, il partner per l’energia di PVH Europe, ha certificato che questa nuova struttura genera tutta l’energia necessaria per l’alimentazione degli edifici dell’azienda. Il magazzino e centro logistico di Venlo è di proprietà di Heylen Warehouses, un’immobiliare logistica belga, in una joint venture con AG Real Estate, mentre IZEN è il partner tecnico per l’installazione.

PVH riferisce che questo è un ulteriore passo avanti nel percorso per ottenere da fonti rinnovabili il 100% dell’elettricità per uffici, magazzini e negozi, e per puntare alla riduzione del 30% delle emissioni di carbonio nella supply chain entro il 2030. Questo impegno è correlato all’obiettivo in materia di emissioni, con fondamenti scientifici e in linea con il livello più ambizioso di decarbonizzazione delineato dagli accordi sul clima di Parigi.

PVH aderisce a RE100, l’iniziativa del Climate Group che promuove l’utilizzo dell’energia verde da parte delle aziende, e si è quindi impegnata a ottenere da fonti rinnovabili il 100% dell’elettricità consumata entro il 2030.

A luglio di quest’snno Apple ha annunciato il suo piano per neutralizzare la carbon footprint a ogni livello dell’azienda, della filiera e del ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2030. Già oggi tutti i suoi uffici nel mondo sono a zero emissioni, e l’ipegno è che ogni prodotto della Mela venduto sarà a impatto zero sul clima entro il 2030.