Nei piani di Fiat Chrysler c’è un SUV Alfa Romeo elettrico per il 2022

Fiat Chrysler intende presentare entro il 2022 un SUV elettrico con il marchio Alfa Romeo: in assenza di un comunicato ufficiale del costruttore, l’anticipazione è ritenuta affidabile perché attribuita a un portavoce della società. I dettagli non sono molti, ma questo SUV compatto dovrebbe sfruttare la piattaforma eCmp (Common Modular Platform, battezzata eCmp nella variante elettrica) del gruppo PSA con il quale la fusione procede e dovrebbe essere completata ad inizio 2021.

Secondo le informazioni trapelate si tratterà di una vettura che manterrà la “sportività” e il “comfort” tipico delle Alfa romeo. Si parla anche di una maggiore attenzione alla sonorità, con “tonalità” specifiche per i modelli Ev Alfa Romeo (sulla falsariga di Porsche Taycan). Ricordiamo che la piattaforma eCmp di PSA è sfruttata su EV come la Peugeot 208 elettrica e-2008 la DS3 Crossback E-Tense, Opel Mokka, Opel Corsa.

Secondo il portavoce dell’azienda le SUV non troppo grandi sono un buon punto di partenza per i veicoli elettrici, soluzioni ideali in termini di gamma di utilizzo tipico. Ad anticipare l’arrivo di un SUV compatto elettrico Alfa Romeo è il sito Autocar, spiegando di avere ottenuto l’informazione da un portavoce dell’azienda. Nel 2018 FCA ha riferito dell’obiettivo di lancio di oltre 30 veicoli elettrificati entro il 2022 ma la sua forza in questo settore sembra al momento inferiore rispetto ad altri marchi, e a quanto sembra di capire, l’obiettivo riguarda solo veicoli ibridi.

Il nuovo SUV elettrico di Alfa Romeo dovrebbe contribuire a migliorare le vendite del Biscione, in calo rispetto allo scorso anno e lontane dal traguardo di 400.000 unità. Per il 2021, salvo correzioni al piano industriale, dovrebbe debuttare Alfa Romeo Tonale; l’anno successivo dovrebbe essere il turno di un crossover di segmento B, di cui ancora però non si conosce praticamente nulla.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto, mobilità elettrica e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.