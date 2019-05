Xiaomi Mi 9 SE è il nuovo medio gamma che dà filo da torcere ai top

A Xiaomi evidentemente non bastava un singolo best buy. Sarà per questo che al fianco di Xiaomi Mi 9 ha presentato anche uno Xiaomi Mi 9 SE, più economico, ma che non rinuncia a un comparto fotografico di prim’ordine. Mi 9 SE, come lo definisce lo stesso produttore, è il flagship compatto e potente. Disponibile anche in Italia: ecco prezzi e le caratteristiche.

Mi 9 SE in Italia è il più recente smartphone della serie Mi 9. Mette a disposizione un display da 5,97 pollici con un formato di 19,5:9, con dimensioni di Mi 9 SE paragonabili a quelle di un classico smartphone da 5,1 pollici. Come Mi 9, anche Mi 9 SE è dotato di 6GB di RAM LPDDR4x e UFS 2.1, superficie olografica con effetto arcobaleno sul retro, e fotocamera da 48MP che utilizza il sensore Sony IMX586, nonché sensore di impronte digitali sotto schermo e NFC. Difficile, insomma, distinguerlo dagli altri top di gamma proposti in commercio a prezzi molto più elevati.

Lo schermo è un’unità display AMOLED con un design a goccia, che si mantiene all’interno di uno spessore di 7,45mm e un peso complessivo di 155 grammi. Al suo interno il processore Qualcomm Snapdragon 712 più veloce e più efficiente, un passo avanti rispetto allo Snapdragon 710, realizzato con tecnologia di produzione a 10 nanometri, composto dalla CPU Kryo 360, velocità di clock massima di 2,3GHz e dalla GPU Adreno 616.

Il reparto fotocamera non teme confronti. Il sensore principale è in grado di catturare immagini a 48MP, o da 12MP in condizioni di scarsa illuminazione, quando quattro pixel si combinano in un grande pixel da 1,6 micron. Inoltre, Mi 9 SE è in grado di scattare foto paesaggistiche e architettoniche con un angolo ultra-wide di 123° o di scattare bellissimi ritratti con il suo teleobiettivo.

Mi 9 SE è disponibile nelle colorazioni Piano Black e Ocean Blue ed è venduto al prezzo di 349,9 euro per la versione da 6GB+64GB, e di 399,9€, per la versione da 6GB+128GB. E’ disponibile su Amazon direttamente a questo indirizzo.