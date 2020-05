Nel prossimo trimestre Apple si aspetta iPad e Mac in crescita

Durante la presentazione dei dati relativi al secondo trimestre fiscale 2020, Apple non ha fornito la guidance (le previsioni) per il terzo trimestre per via dell’attuale instabilità economica. Luca Maestri, Chief Financial Officer dell’azienda, ha ad ogni modo accennato qualcosa agli investitori spiegando di attendersi una crescita dei prodotti.

Il direttore finanziario di Apple si aspetta un peggioramento della performance anno su anno più per il trimestre che include giugno che non per quello che inizia a marzo per quanto riguarda iPhone e la categoria dei dispositivi indossabili; mentre per quanto riguarda iPad e Mac, prevede un andamento migliore dei ricavi anno su anno nello stesso periodo.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito di entrate migliori da iPad e Mac dal momento che molte persone studiano e lavorano in remoto da casa. L’a.d. di Apple ha anche riferito di un declino a Marzo e inizio Aprile ma vi è stata una ripresa a metà del mese scorso grazie anche a incentivi, all’arrivo di nuovi prodotti e al fatto che molta gente presagisce una pandemia più lunga del previsto, scegliendo prodotti con i quali lavorare da casa.

Apple ha riportato vendite e profitti che hanno superato le attesa di Wall Street; Cook ha mostrato soddisfazione per le vendite in Cina, evidenziandoche era impossibile prevedere i risultati complessivi per il trimestre in corso a causa dell’incertezza creata dal coronavirus.

Il secondo trimestre è stato chiuso con on ricavi in aumento dell’1% a 58,31 miliardi di dollari, l’utile netto si è attestato a 11,2 miliardi, oltre le previsioni del mercato. Qui i dettagli.