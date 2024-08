tvOS 18 permetterà di aprire link web da iPhone

Pubblicità

tvOS non integra Safari o altri browser ma una piccola modifica nell’ultima beta permette ora di aprire link web in tvOS 18.

È quanto fa notare un utente su Threads spiegando che nella beta 5 di tvOS 18 (versione preliminare distribuita agli sviluppatori), Apple ora consente di aprire link web richiamando alcuni video immersivi creati per Vision Pro.

Apple TV+ propone una serie di video 3D a 8K con un angolo di campo di 180°; questi filmati possono essere visualizzati su Vision Pro e sono presenti nell’app Apple TV per permettere alle persone di ottenere informazioni sul visore. Da qui la necessità di un pulsante che rimandi le persone sul web per ottenere maggiori dettagli. Anziché aprire la pagina web direttamente su Apple TV, il sistema invia il link mediante AirDrop all’iPhone o iPad dell’utente.

“L’odierna developer beta di tvOS 18 offre un’anteprima di una integrazione potenzialmente molto speciale, con la possibilità di distribuire elementi multimediali come libri, tracce audio ed esperienze AR su iPhone e iPad”, scrive Sigmund Judge su Threads.

Per ora la possibilità di aprire link web non è presente in altre sezioni di tvOS 18 ma non è da escludere che funzionalità dedicate alla visione o ascolto di contenuti tramite link possa essere integrata in altre parti di tvOS.

tvOS 18 offre nuove funzioni quali InSight nell’app Apple TV per mostrare in tempo reale e al momento opportuno, informazioni su cast, personaggi e colonne sonore di film e serie Apple TV. La funzione “Migliora dialoghi” può sfruttare il machine learning e l’audio computazionale per far sì che le voci risultino più limpide rispetto alla musica, alle scene di azione e ai rumori di fondo su Apple TV 4K.

tvOS 18 supporta anche il formato 21:9 per guardare film e serie con i proiettori, e include anche nuovi aggiornamenti di FaceTime con fotocamera Continuity che lo rendono ancora più accessibile.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al disponibili per sviluppatori e beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

