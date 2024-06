Netfix cambia l’interfaccia per darle dinamismo

Pubblicità

Netflix sta sperimentando un grande restyling della homepage sulla sua app per TV. Il nuovo design sostituisce le precedenti “piastrelle” statiche dei programmi e film con box che si espandono non appena il telecomando si ferma su di questi.

Si tratta di un cambiamento estetico e sostanziale rispetto al funzionamento attuale della homepage di Netflix, che al momento mostra il trailer e altre informazioni di un titolo in cima all’interfaccia quando ci si passa sopra. Il nuovo design, invece, mostra tutte le informazioni a schermo, rendendole molto più visibili.

Non appena le modifiche entreranno in vigore, appena ci si soffermerà su uno show o un film abbastanza a lungo, Netflix inizierà a riprodurre un breve anteprima direttamente all’interno del box. Sotto al box, invece, saranno presenti tutte le informazioni sul titolo, inclusi ‘anno di uscita, il numero di episodi e il genere di appartenenza.

Questo, però, non è l’unico cambiamento estetico che Netflix sta apportando. Il nuovo design elimina il menu che attualmente si apre dal lato sinistro della homepage e lo sostituisce con una selezione di opzioni più snella in alto sullo schermo: ricerca, home, programmi, film e il mio Netflix. Fortunatamente, non sarà necessario scorrere fino in cima per accedere al nuovo menu, perché basterà premere il tasto indietro sul telecomando.

Il nuovo menu riduce anche alcune delle opzioni precedentemente disponibili sulla barra laterale, inclusi i tab “Categorie”, “Nuovi e Popolari” e “La mia lista”, ma aggiunge “Il mio Netflix”, il tab introdotto per la prima volta sull’app mobile l’anno scorso, che offre raccomandazioni di contenuti e un accesso rapido ai titoli recentemente guardati o salvati, mentre sarà ancora possibile accedere a “Categorie” dalla scheda di ricerca.

L’azienda testerà la nuova homepage tramite lancio soft con un piccolo gruppo di abbonati che usano smart TV e altri dispositivi di streaming, ma la società ha dichiarato che potrebbe essere estesa a più utenti nel caso in cui dovesse avere successo:

Se tutto andrà bene, come siamo entusiasti e speriamo, vorremmo condividere questa novità con la maggior parte dei nostri utenti nei prossimi mesi e trimestri

Per tutte le novità su Netflix il link da seguire è direttamente questo.