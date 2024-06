Il gesto del doppio tap di Apple Watch in nuovo spot Apple

Pubblicità

Apple ha diffuso un nuovo spot, una pubblicità che mette in risalto la gesture del doppio tap utilizzabile su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, gesto disponibile con watchOS 10.1 che consente di interagire in modo comodo e veloce con Apple Watch.

Nello spot si vede un uomo che ha catturato un grosso pesce e che cerca di tenere fermo; nonostante i movimenti dell’animale, l’uomo riesce a sfruttare la gesture del doppio tap per scattare foto con il suo iPhone collocato nelle vicinanze.

La funzione che mostra lo spot permette di posizionare iPhone per scattare una foto (o registrare un video, con watchOS 10), e usare Apple Watch per scattare la foto o registrare un video da lontano.

Di default, prima che la foto venga scattata è previsto un ritardo di tre secondi, un lasso di tempo adeguato che consente di abbassare la mano e alzare gli occhi quando si è nell’inquadratura. Per funzionare come controllo remoto della fotocamera, Apple Watch deve trovarsi nel raggio di azione del Bluetooth di iPhone (circa 10 metri).

Come accennato, il gesto del Doppio Tap è disponibile su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2; con la gesture in questione è possibile controllare l’orologio con una sola mano senza neanche toccare il display. È possibile unire due volte pollice e indice della mano su cui si indossa Apple Watch per eseguire rapidamente molte delle azioni più comuni. Questa gesture si integra con altre come fare tap, scorrere, alzare il polso per attivare il display e coprire per disattivare l’audio, che rendono Apple Watch semplice e intuitivo da usare.

Il gesto doppio tap è utile in varie situazioni quando l’altra mano è occupata (per esempio quando portiamo a spasso il cane, cuciniamo o stiamo bevendo un caffè); con il doppio tap è possibile rispondere alle chiamate e terminarle, visualizzare un messaggio, interrompere e riprendere un cronometro, ritardare una sveglia, Riprodurre e mettere in pausa musica, podcast e audiolibri, avviare o interrompere i promemoria automatici di Allenamento, eseguire un’azione principale dalle notifiche, per esempio rispondere ai messaggi in arrivo da un’app di messaggistica e ritardare i promemoria (anche quelli di terze parti) e altro ancora.