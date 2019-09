Netflix dedica un documentario alla vita di Bill Gates

La vita del Bill Gates del passato, del presente e del futuro, è raccontata nel documentario prodotto da Netflix. Il documentario su Bill Gates si intitola Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates e vuole esplorare, in tre puntate, la vita, i sogni e gli obiettivi del cofondatore di Microsoft, dai progetti nei primi anni di Microsoft, ai sogni nell’ambito della solidarietà e della filantropia, dalla vita in famiglia ai dubbi e alle paure per il futuro.

Netflix ha rilasciato il trailer della docuserie e già dalle prime sequenze del video di presentazione, si possono notare i diversi volti di Gates, il racconto dei suoi sogni e delle sue speranze, immagini private della vita con la famiglia e i desideri legati alla filantropia. Insomma, quello che emerge sin dalle prime immagini è il desiderio degli sceneggiatori di presentare un Bill Gates a tutto tondo, con un’attenzione particolare al suo carattere, alla sua umanità.

La serie di documentari offre un accesso senza precedenti a Gates e mette in luce una personalità caratterizzata da un alto livello di ottimismo, una grande curiosità e una passione che è stata fondamentale nella sua visione originale di Microsoft.

Nelle tre puntate, Gates risponderà anche a domande molto semplici, ma che faranno felici i fan più curiosi: quel è l’animale preferito, il cibo che desidera mangiare più spesso, la più grande paura.

Il regista del documentario è Davis Guggenheim. La serie sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo a partire dal 20 settembre.

