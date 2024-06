Netflix vuole un abbonamento gratis in Europa

Pubblicità

Netflix valuta per l’Europa un piano di abbonamento del tutto gratis in cambio di pubblicità, un completo mutamento di strategia per il leader mondiale dello streaming. Lo riferisce Bloomberg spiegando che l’idea è di offrire gratis alcuni contenuti del catalogo Netflix in cambio di pubblicità, idea che permetterebbe di ampliare la base utenti, che a sua volta potrebbe essere successivamente attirata da piani senza pubblicità (che offrono maggiore risoluzione aidio/video e altre peculiarità).

Vale la pena osservare che l’offerta non è pensata per gli USA, dove Netflix può già contare sulla fetta più grossa del market share, ma per mercati quali Asia ed Europa, dove il celebre servizio di streaming fatica a occupare nuove quote di mercato.

Netflix offre già un abbonamento con annunci, il “piano standard con pubblicità” da 5,49€ euro al mese; rispetto ai piani “Premium” e “Standard” con il piano più ecomomico non sono offerte: la risoluzione 4K, l’HDR, l’audio spaziale e altre peculiarità, ma quello nuovo che hanno in mente i dirigenti permetterebbe di scompiglisre il mercato, consentendo di accedere a tutti in modo completamente gratuito, in cambio della visione di pubblicità.

Netflix si colloca nel migliore dei casi, al nono o decimo posto tra i grandi big della pubblicità online, lontana dall’essere un must per gli inserzionisti (a differenza dei gruppi Amazon, Disney, Comcast e Youtube), soprattutto considerando che il prezzo dei suoi slot costano quasi il doppio rispetto alla concorrenza.

La società apripista nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, si trova anche a dover affrontare il calo di abbonati, qualcosa che non si era mai verificato in dieci anni.

Andamento inevitabile con il ritorno alla normalità dopo la pandemia, con ovvie flessioni economiche che spingono a trovare soluzioni alternative. Non manca anche il fattore concorrenza, con aziende come Amazon Prime, Disney+, e altre ancora che rendono più variegata che mai l’offerta di film e serie in streaming.

