Netflix non offre più 30 giorni di intrattenimento gratuiti

Negli Stati Uniti Netflix ha messo uno stop all’offerta di 30 giorni gratuiti per i suoi nuovi utenti, ma regala a tutti alcuni suoi contenuti. E in Italia, i primi 30 giorni costano 5 centesimi.

Stanno cambiando, quindi, le politiche marketing del gigante dello streaming tv. Netflix, dai primi di ottobre, ha introdotto nuovi modi per provare ad attirare nuovi abbonati.

Tra questi, la piattaforma “Netflix Watch Free”, il sito che offre la possibilità di vedere alcuni film del catalogo ed episodi di serie tv cult gratuitamente, senza abbonamento.

Netflix, vicina ai 200 milioni di abbonati in tutto il mondo, sta apportando delle modifiche alla sua strategia marketing. Dopo anni in cui offriva a tutti gli utenti nuovi un periodo di prova gratuito, per trenta giorni. Ora questa strategia non è più la preferita dal gigante dello streaming tv. E se, dalla fine dell’estate 2020 aveva reso disponibile la piattaforma Watch Free, che permette di accedere gratuitamente a contenuti del catalogo Netflix, ora la scelta di non dare pieno accesso al catalogo ai nuovi utenti sembra definitiva. Ma non ovunque nel mondo: sembra che in alcuni paesi come la Corea del Sud l’offerta del primo periodo gratuito sia ancora valida.

Una pagina della Guida Netflix negli Stati Uniti incoraggia i potenziali utenti a registrarsi, ricordando che potranno annullare in qualsiasi momento il proprio abbonamento.

In Italia chi fosse interessato ad accedere alla piattaforma Netflix può farlo, ma non gratuitamente: ad un prezzo – simbolico – di 5 centesimi.

Ed è possibile accedere anche in Italia alla piattaforma Watch Free. I film completi disponibili sull’hub Watch Free di Netflix includono il thriller di Sandra Bullock “Bird Box”, la commedia di Adam Sandler “Murder Mystery” e “I due Papi“ con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. Delle serie TV originali, Netflix rende disponibili gratuitamente solo gli episodi pilota di “Stranger Things”, “Love Is Blind”, “Elite” e “When They See Us” di Ava DuVernay.