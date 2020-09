Netflix offre gratis una selezione di serie tv e film senza abbonamento

Una selezione di serie tv e film originali Netflix possono essere visti gratuitamente. Netflix offre gratis per tutti alcuni dei suoi contenuti più amati dal pubblico della televisione in streaming. Non è necessario essere abbonati, ma basterà visitare la pagina dedicata a quest’offerta da Netflix per guardare programmi originali tra cui Bird Box, Stranger Things, Grace and Frankie, The Two Popes e molti altri.

Si tratta di un passo sorprendente – “regalare” i suoi contenuti originali – che arriva in un anno complicato, durante il quale ha dovuto affrontare la concorrenza di nuovi giganti nel mondo dello streaming tv come Disney + ed Apple TV+.

In passato, Netflix ha reso disponibili gratuitamente un film o uno show in anteprima, per promuovere i titoli e invitare i nuovi utenti ad abbonarsi. Ma questa è una delle offerte gratuite più interessanti fatte fino ad ora.

Netflix offre gratuitamente solo il primo episodio delle serie tv originali e quindi non si potrà vedere tutta la prima stagione gratuitamente, ma l’offerta è comunque interessante, perchè consente a un pubblico ampio, senza necessità di registrazione, di abbonamenti di prova, di affacciarsi alle proposte della tv in streaming e capire se potrebbe essere la scelta giusta. Sarà possibile usufruire di questa offerta collegandosi a questa pagina soltanto attraverso un browser su un computer, su iPad o su un telefono Android. Per ora, la selezione gratuita di Netflix non funziona su iOS e nemmeno tramite le app Netflix.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si trovano nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile, inoltre, consultare l’articolo di Macitynet su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix.

L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo