Su Netflix ora si scaricano intere stagioni con un click su iPhone e iPad

Gli utenti di Netflix per iPhone e iPad non devono più scaricare gli episodi delle serie uno ad uno. L’azienda operante nella distribuzione streaming via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, ora offre la possibilità di scaricare l’intera stagione di una serie con un solo click su iOS e iPadOS.

Netflix consente già da anni (dal 2016) di scaricare titoli da guardare offline e ha man mano aggiunto funzionalità per semplificare il download di film e serie o di eliminare i download per risparmiare spazio di storage.

I download scadono dopo un certo periodo di tempo e per alcuni titoli è previsto un limite massimo di download annuali. È possibile sfruttare l’opzione “Download per te” per avere sempre qualcosa da guardare offline, funzione che scarica automaticamente sullo smartphone o tablet serie TV e film ritenute interessanti per l’utente.

La funzione per il download delle serie era già presente nella versione per Android dell’app e ora è disponibile anche su iOS e iPadOS.

Come si scaricano le stagioni intere di Netflix su iPhone e iPad

Per scaricare una serie TV o un film basta aprire l’app Netflix, sfogliare le serie TV e i film disponibili per il download e da iPhone, iPad o Android toccare Download (l’icona con la freccia verso il basso), scegliere “Vedi cosa puoi scaricare”; è possibile selezionare quello che si desidera, e scegliere “Scarica” per i film oppure sul pulsante di download accanto a ciascun episodio che si vuole scaricare per le serie.

Per evitare il consumo eccessivo di dati con consumo di preziosa banda, si consiglia ovviamente di effettuare i download connessi alla rete Wi-Fi. I piani senza pubblicità possono avere fino a 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo, per il numero di dispositivi inclusi nel piano Netflix. I piani con pubblicità prevedono un limite di 15 download totali per dispositivo per mese di calendario.

Se si annulla l’abbonamento, i titoli scaricati sul dispositivo vengono eliminati; riattivando l’abbonamento, bisogna scaricarli nuovamente.