Netflix permette di blindare il profilo personale con codice PIN

Gli streaming vanno forte nei giorni di quarantena, ma la convivenza forzata sotto lo stesso tetto può tradursi in lunghe maratone di video in streaming, oltre che in pasticci nelle liste dei preferiti e nell’elenco di film e serie TV che dobbiamo terminare di guardare: Netflix risolve al volo tutti questi piccoli e grandi incidenti migliorando le funzioni di controllo parentale e anche introducendo per la prima volta il blocco del profilo personale tramite codice PIN.

Con i nuovi controlli parentali è possibile filtrare i titoli disponibili in catalogo per film e serie TV in base alla classificazione dell’età consigliata per la visione in ogni paese. Così per esempio i genitori possono fare in modo che il catalogo titoli disponibili e suggeriti mostri esclusivamente cartoni animati e contenuti adatti per i più piccoli oppure che vengano anche inclusi i contenuti adatti per la visione fino ai 13 anni di età.

Chi ha provato anche solo una volta a seguire una serie TV su Netflix conosce bene l’effetto dipendenza creato dalla riproduzione automatica, che inizia immediatamente la riproduzione della puntata successiva appena termina l’episodio corrente. Per evitare o almeno limitare le maratone infinite per i bambini, ora è possibile disattivare l’auto-play nelle impostazioni dei profili dedicati ai più piccoli. Infine ora è anche possibile bloccare specifici titoli di film e serie TV indicando il nome, utile non solo per contenuti violenti o inappropriati del momento, ma anche per evitare di dover guardare per la centesima volta lo stesso cartoon.

Per gestire, attivare e impostare questi nuovi controlli parentali e anche per attivare il codice PIN per bloccare il proprio profilo personale occorre entrare nelle impostazioni account di Netflix tramite browser. Nel momento in cui scriviamo infatti queste impostazioni non sono disponibili tramite le app per iPhone, iPad e Apple TV ma, una volta configurate tramite Netflix via internet e browser, saranno mantenute anche all’interno dell’app Netflix.

