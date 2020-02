Netflix vi sta nascondendo serie TV e film imperdibili? ecco come sbloccarli

In Italia – nel momento in cui scriviamo – sono disponibili su Netflix 1000 film e 196 serie TV. Sembrano numeri significativi ma impallidiscono rispetto ai contenuti che possono godersi gli abbonati Netflix che hanno sottoscritto il loro abbonamento negli USA.

Gli statunitensi possono infatti contare 1326 serie TV e 4339 film. Considerando il totale della libreria media USA, gli utenti del Bel Paese possono raggiungere solo il 14% delle serie TV e il 23% dei film.

Non stiamo parlando solo di serie minori, pensate per lo più per un mercato locale e poco appetibili ad un pubblico residente oltre i confini del nord America: dal nostro Netflix mancano anche diversi pesi massimi della produzione internazionale, defezioni dovute per lo più a problematiche correlate a licenze di distribuzione.

Ecco gli esempi più clamorosi, perle uniche che gli abbonati di Netflix Italia non possono godersi.

Rectify

Serie tv storica trasmessa dal 2013 al 2016 su SundanceTV narra la storia di Daniel Holden rilasciato di prigione dopo aver trascorso ingiustamente 20 anni nel braccio della morte, raccontando il suo travagliato reinserimento nella società.

Acclamata dalla critica, la serie è stata trasmessa in solo per gli abbonati di Sky.

Supergirl

Per gli amanti dei supereroi Supergirl è una serie di indubbio interesse, parte dell’universo “Arrowverse” che ha decretato il successo di altre serie Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow.

Arrivata ormai alla sesta stagione, in Italia non è raggiungibile su Netflix, ma solo su Sky e Infinity, o sulle TV generaliste.

House Of Cards

Forse l’esempio più emblematico e la più grave mancanza dalla piattaforma di Netflix Italia.

Nonostante si tratti di una produzione originale di Netflix, la popolare serie dedicata agli intrighi nella politica USA in Italia è nella mani di Sky e non è dunque accessibile sulla libreria nostrana di Netflix.

The Walking Dead

Disponibile anch’essa solo attraverso la piattaforma a pagamento di Sky, The Walking Dead è un’altra di quelle serie acclamate e imperdibili che per noi utenti Netflix italiani risulta off-limits.

La serie è ambientata in un mondo in cui un virus ha trasformato buona parte della popolazione mondiale in zombie.

American Horror Story

Altra apprezzata serie horror antologica, con ambientazioni e racconti legati a fatti, avvenimenti e leggende orrorifiche, con all’attivo 9 stagioni.

Nessuna ovviamente disponibile su Netflix Italia al momento.

Questi sono solo i 5 casi più eclatanti, ma per gli amanti di film e serie tv la vera libreria di Netflix, quella disponibile in USA. I server di Netflix riconoscono infatti il Paese in cui si trova un utente nel momento in cui si collega al sito e rendono disponibili solo i contenuti approvati per quel Paese specifico.

Fortunatamente gli abbonati di Netflix Italia possono accedere con semplicità a tutte le 1326 serie TV e 4339 film sfruttando una VPN, un virtual private network che consente di collegarsi ad un sito “simulando” di trovarsi in un altro Paese.

È così possibile accedere al sito di Netflix fingendo di trovarsi negli Stati Uniti: sarà così possibile accedere facilmente all’intero catalogo Netflix USA scansando le restrizioni legate alla posizione geografica.

Noi abbiamo provato il servizio CyberGhost VPN, servizio europeo che vanta già 36 milioni di utenti più che soddisfatti e che per pochi euro al mese consente di “camuffare” la propria connessione internet, dischiudendo così l’accesso alle più disparate piattaforme di streaming online altrimenti non accessibili dall’Italia. Ecco come funziona.

CyberGhost VPN: come funziona

Per sfruttare CyberGhost VPN è sufficiente collegarsi al sito ufficiale, creare un account e visitare l’apposita sezione dedicata ai download. Da qui sarà possibile scegliere quale applicazione scaricare: sono disponibili app per Mac, PC Windows, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Fire Stick; il alternativa sarà possibile anche configurare il proprio router per accedere direttamente alla VPN desiderata in maniera diretta.

Noi abbiamo provato l’applicazione per Mac, scaricando il pacchetto pkg ed installandolo sul nostro computer. Una volta installata l’applicazione verrà richiesta l’autenticazione attraverso le credenziali del proprio account, che permetterà di accedere alle funzionalità del software.

L’applicazione è molto semplice ed intuitiva, facile da configurare e utilizzare: nella finestra principale è indicata sulla destra la nazionalità cui siamo al momento collegati; sulla sinistra possiamo scegliere le tipologie di server cui vogliamo collegarci mentre al centro è visualizzato l’elenco.

È presente ad esempio un elenco di server specifici ed ottimizzati per lo streaming; a sua volta questo elenco include specifici server per ogni Paese ottimizzati per il servizio desiderato. Ci sono server USA perfetti per Netflix, altri ottimizzati per Disney + ed altri per Amazon Prime e così via, per un totale di oltre 5700 server sparsi per oltre 89 Paesi.

Vogliamo vedere Netflix USA? basta scegliere l’apposito server e selezionarlo. CyberGhost VPN si preoccuperà di collegarsi al server prescelto simulando così una connessione dal quel Paese e rendendo disponibili contenuti eventualmente esclusivi per quella nazione.

Abbiamo provato con Netflix e il servizio non ci ha deluso: appena collegati a Netflix dall’apposito server USA abbiamo cercato la serie House of Cards e l’abbiamo subito trovata, con tanto di doppiaggio e sottotitoli in italiano.

Abbiamo poi testato altri server specifici riuscendo senza problemi ad accedere a Disney + (al momento ancora non disponibile in Italia) e HBO Now, canale esclusivamente americano.

Oltre alla possibilità di accedere a contenuti streaming di altre Nazioni (la app è ottimizzata per raggiungere circa 35 servizi di streaming), CyberGhost VPN include anche altre funzionalità, come il blocco sui siti dannosi, il blocco del tracking pubblicitario, la compressione dei dati, e la possibilità di creare anche regole intelligenti in base alla tipologia di connessione.

A questo si aggiungono l’utilizzo sicuro ai file torrent, la possibilità di giocare a giochi su cui pensano le stesse limitazioni geografiche valevoli per i contenuti in streaming, la protezione nel caso di pagamenti online e nell’utilizzo di Wi-Fi pubblici, una navigazione anonima online.

CyberGhost VPN: l’offerta

Al momento CyberGhost VPN ha lanciato un’offerta esclusiva per tutti i suoi nuovi clienti: è possibile sottoscrivere un abbonamento a soli 2.75 euro al mese, il prezzo di poco più di due caffè al mese che vi permetterà però di accedere ad una quantità di contenuti irraggiungibili senza VPN.

Incluso nel pacchetto c’è il supporto in tempo reale 24 ore su 24 7 giorni su 7 e la possibilità di sfruttare il servizio su fino a 7 dispositivi differenti e la possibilità di recedere ottenere il rimborso entro i 45 giorni dalla sottoscrizione.

Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare su questo link diretto.

Se volete sfruttare tutto il potenziale dei vostri servizi di streaming, il servizio è caldamente consigliato.