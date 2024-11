Nike Air Max 1000 mette la stampa 3D ai tuoi piedi

Pubblicità

Nike vuole rivoluzionare il settore delle scarpe con le nuove Nike Air Max 1000, le prime del machio USA realizzate quasi interamente con la stampa 3D. Presentate in anteprima durante il ComplexCon a Las Vegas lo scorso weekend, le Air Max 1000 nascono dalla collaborazione tra Nike e Zellerfeld, azienda specializzata nella stampa 3D di calzature.

La brutta notizia, tuttavia, è che almeno al momento queste scarpe non sono disponibili al grande pubblico. Il design delle Air Max 1000 reinterpreta in chiave moderna le leggendarie prime Air Max lanciate nel 1987 come le prime scarpe Nike dotate di un’unità Air visibile attraverso la suola.

Anche nel nuovo modello questa caratteristica rimane invariata, ma è l’unica parte non realizzata in 3D. Il resto della scarpa è prodotto utilizzando un unico materiale flessibile, innovativo e altamente performante.

Grazie alla sovrapposizione di strati con densità e texture differenti, la suola delle Air Max 1000 risulta certamente resistente e stabile, mentre la tomaia risulta morbida, permettendo di indossarle e toglierle facilmente, senza l’uso di lacci.

I miracoli della stampa 3D

Peraltro, questa scarpa è resa possibile proprio grazie alla tecnologia di stampa 3D, senza la quale sarebbe stato impossibile per Nike creare il particolare design sagomato di questo modello.

Inizialmente presentate in rosso acceso, gli influencer presenti all’evento hanno svelato altre varianti di colore, tra cui arancione, bianco, blu e una versione nera con un’unità Air verde.

Disponibilità

Per il momento, Nike non ha annunciato un lancio su larga scala né un prezzo ufficiale per le Air Max 1000. da notare che le Air Max 1000 non sono il primo esperimento di Nike con la stampa 3D: nel 2017 l’azienda aveva già lanciato le VaporFly Elite Flyprint, dotate di una tomaia 3D stampata in tessuto leggero e traspirante.

Sono Nike anche le scarpe ai piedi di Tim Cook, progettate su iPad naturalmente.