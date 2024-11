BYD supera i 10 milioni di veicoli elettrici prodotti

Pubblicità

Questa settimana la casa automobilistica cinese BYD ha raggiunto un traguardo storico: è diventata la prima casa automobilistica al mondo a produrre 10 milioni di veicoli NEV, una categoria che include auto elettriche a batteria (EV) e ibride plug-in (PHEV). Ancor più impressionate il dato, se si considera che arriva a soli tre anni dalla produzione del milionesimo NEV, segnando una crescita straordinaria per l’azienda.

A ottobre 2024, BYD ha superato per la prima volta le 500.000 vendite mensili di veicoli, mentre nei primi dieci mesi dell’anno, il produttore ha venduto oltre 3,25 milioni di NEV, con un incremento del 36% rispetto al 2023, con 1,36 milioni di unità spedite completamente elettriche.

Questi numeri sono stati raggiunti nonostante la crescente concorrenza nel mercato cinese e la pressione dovuta alla guerra dei prezzi sui veicoli elettrici, che ha portato a una tassazione importante per i produttori elettrici, con BYD che è stata tra le più colpite.

Una delle chiavi della crescita di BYD è stata certamente la sua esperienza nel settore delle batterie, considerando che già nel 1998 era il secondo produttore mondiale di batterie ricaricabili. Questo know-how ha permesso all’azienda di sviluppare il suo primo NEV, la F3DM, nel 2008, che è stata definita “la prima ibrida plug-in al mondo” a entrare in commercio.

L’azienda ha aperto il suo primo stabilimento produttivo in Thailandia, un mercato in rapida crescita per i veicoli elettrici, mentre presto saranno operative nuove strutture in Ungheria, Brasile, Pakistan, Turchia e Messico.

La crescita di BYD ha subito un’accelerazione dopo che, nel marzo 2022, ha cessato la produzione di veicoli con motore a combustione interna, concentrandosi esclusivamente su modelli PHEV ed EV. Il merito della crescita di BYD, però, è anche di Apple.

Lo scorso anno, BYD ha lanciato il Qin Plus Champion Edition (modello PHEV), offerto per la prima volta a un prezzo inferiore ai 100.000 yuan (13.900 dollari). BYD ha dichiarato che, con un prezzo simile a quello delle auto a benzina, il nuovo modello stava “distruggendo direttamente il fossato competitivo delle joint venture tradizionali”.

Tuttavia, occorre notare che anche se BYD è famosa soprattutto per i suoi veicoli elettrici ultra-economici, come il suo best-seller Seagull, disponibile a partire da meno di 10.000 dollari (69.800 yuan), l’azienda sta rapidamente ampliando la sua gamma con nuovi modelli di lusso, SUV di medie dimensioni, auto smart e supercar elettriche in arrivo sul mercato.

Questo traguardo arriva mentre BYD si avvicina a Ford nelle consegne globali, considerando che nel terzo trimestre l’azienda ha già superato Ford di circa 40.000 veicoli venduti.

Le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di macitynet.