Xiaomi Watch S3 scende a 116 euro

Pubblicità Se siete alla ricerca di uno smartwatch elegante, performante e ricco di funzionalità, Xiaomi Watch S3 è ciò che fa per voi. Soprattutto adesso, quando potete portarlo a casa a soli 116,99 euro, con uno sconto notevole rispetto al prezzo di listino di 149,99. Un’occasione imperdibile per migliorare lo stile e la propria routine quotidiana con uno smartwatch di ultima generazione. Su Amazon lo si acquista a questo indirizzo. Il cuore pulsante di questo Xiaomi Watch S3 è il display AMOLED rotondo da 1,43 pollici, un vero spettacolo per gli occhi. Con una risoluzione di 466 x 466 pixel, una luminosità massima di 600 nit, una frequenza di aggiornamento a 60 Hz e 16,7 milioni di colori, questo smartwatch offre immagini nitide, fluide e vivide in ciascuna schermata. Ogni notifica, app e informazione sarà chiaramente visibile, anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartwatch non è solo funzionale, ma anche elegante e raffinato. Ha un telaio metallico ed è resistente ma leggero, con un peso di soli 44 grammi, rendendolo comodo da indossare tutto il giorno. Inoltre, la ghiera intercambiabile consente di personalizzarlo secondo il proprio stile. Grazie alla batteria da 486 mAh e a un sistema operativo ottimizzato, Xiaomi Watch S3 garantisce un’autonomia fino a 15 giorni di utilizzo tipico o 5 giorni in modalità Always-On-Display (AOD), così da non doversi preoccupare di ricaricarlo continuamente, nemmeno con un uso intenso. Gode anche di sensori avanzati per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dello stress, restituendo anche avvisi intelligenti che informeranno in caso di livelli insoliti. E’ anche in grado di migliorare la qualità del sonno grazie al nuovo algoritmo che ora tiene conto dei dati respiratori e dei livelli di ossigeno nel sangue. Le sue analisi sono più accurate del 15% rispetto al modello precedente, offrendo un quadro chiaro delle abitudini notturne. Con uno sconto che porta il prezzo da 149,99 € a soli 116,99 €, Xiaomi Watch S3 è la scelta perfetta per chi desidera uno smartwatch elegante e funzionale. Potete acquistarlo cliccando direttamente su questa pagina di Amazon. Sto caricando altre schede...

