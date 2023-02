La stampante 3D più piccola al mondo

Vi basta fare un giro tra le nostre offerte per rendervi conto di quanto è mediamente grande una stampante 3D, ma se questo è lo standard, non significa che non è possibile trovarne di più piccole: ad esempio quella che ha creato lo youtuber My N Mi è già indicata come la stampante 3D più piccola al modo, alta quanto un fiammifero e poco più stretta di una schedina microSD.

Parliamo più precisamente di un modello completamente funzionante che misura 18 x 31 x 41 millimetri e pesa 17 grammi, quanto basta comunque per far sì che riesca effettivamente a stampare oggetti 3D grandi al massimo 11 x 11 x 17 millimetri. E siccome il margine di errore in fase di stampa è di soli 0,135 millimetri, il risultato è anche piuttosto accurato.

Per via delle misure così ridotte non abbiamo a che fare con uno dei più tradizionali modelli che stampano oggetti usando dei filamenti in PLA; si tratta bensì di una stampante SLA (LCD) che quindi usa un materiale termoindurente e reattivo alla luce, una speciale resina che per mezzo della stereolitografia viene esposta alla luce con una determinata lunghezza d’onda per creare forme solide.

In questo caso la luce è prodotta da un piccolissimo LED che viene spostato lungo l’asse verticale per mezzo di un piccolo pistone, e il serbatoio del liquido è grande quanto un unghia (tanto che per riempirlo viene usata una siringa). Per fare un paragone con stampanti in resina di ben altro calibro, ci sono macchine che pesano 7 chili e stampano oggetti con un volume di 16 x 10 x 18 centimetri.

Alla luce di ciò è chiaro che non si tratta di una macchina da impiegare nei propri progetti, ma piuttosto di un esercizio di stile che dimostra come ci si possa spingere ai limiti del possibile in un settore caldo come quello della stampa tridimensionale. E il risultato prodotto da questa minuscola stampante, una specie di robot stile LEGO, si può senza ombra di dubbio definire eccellente.

