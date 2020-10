Nikon Photo Contest 2020-21 al via, quest’anno i temi sono Connessione e Passione

E’ partita la nuova edizione – la trentottesima – del Nikon Photo Contest, il prestigioso concorso con doppia anima, foto e video, a cui può partecipare chiunque sia con fotografie che con cortometraggi in entrambe le categorie, Open e Next Generation.

Nella prima il tema quest’anno è “Connect” (Connessione) e agli autori dietro all’obiettivo verrà chiesto di esplorare il significato e l’importanza della comunicazione, oltre ai legami che connettono le persone nel mondo. Dando libero sfogo all’immaginazione, i fotografi e i videomaker dovranno esprimere il loro punto di vista unico sulla “connessione” di cui sono testimoni nel proprio ambiente.

La categoria Next Generation, aperta ad artisti fino ai 25 anni, ha invece per tema “Passion”, ovvero Passione. Il significato stesso della parola evoca azione, suscita empatia e ha il potere di cambiare il futuro. A volte può persino spostare il mondo, che è un po’ il senso dell’intera categoria. La giuria cerca immagini che trasmettano un forte senso di passione pura, a prescindere dall’oggetto su cui essa si fissa.

Il Nikon Photo Contest è uno dei più grandi concorsi di fotografia al mondo. Si tiene dal 1969 e, ad oggi, sono più di 440.000 i fotografi che hanno presentato oltre 1.710.000 opere fotografiche, rendendolo un vero e proprio evento internazionale. All’edizione precedente, la 37ª, circa 33.000 fotografi totali provenienti da 170 paesi hanno inviato 97.369 opere per la selezione. Il numero di iscritti è stato il più alto mai raggiunto.

L’obiettivo del concorso è quello di condividere con più persone possibile il nuovo valore che ha acquisito il mondo dell’imaging; gli artisti hanno la possibilità di esprimere la loro creatività attraverso le immagini e di ispirare emozioni e coraggio negli altri. La giuria di questa edizione sarà ancora una volta capitanata dal Direttore artistico Neville Brody, figura influente con carriera trentennale. Brody si è occupato di realizzazioni eterogenee, dalle copertine dei dischi al corporate branding, per alcune delle società più famose del mondo e resta un’ispirazione per molti artisti, tra cui i giovani fotografi che saranno alla guida della prossima generazione.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non, indipendentemente dall’età, dal sesso o dalla nazionalità. Per il primo premio di entrambe le categorie ci sono in palio 500.000 yen, poco più di 4.000 euro col cambio attuale. Tra gli altri premi per il settore foto si può vincere una Nikon Z 7II con obiettivo NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, oppure una Nikon Z 5 con NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3, mentre per chi si diletterà con il cortometraggio, tra gli altri ci sono in palio la Nikon Z 6II e la Nikon Z 50.

Tra le altre ricompense, le immagini e i video vincitori verranno visualizzati nella galleria web del concorso e saranno presentati nei canali Facebook e Instagram del Nikon Photo Contest, oltre a figurare in diverse attività che verranno condivise durante l’anno. Saranno messi anche in mostra presso le sedi gestite da Nikon. Per maggiori informazioni sulle categorie del concorso e sulle regole per l’iscrizione e la presentazione delle opere, visitare il sito web ufficiale. Covid e/o altri cataclismi permettendo, i vincitori saranno annunciati con ogni probabilità a luglio 2021.