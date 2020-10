Con gli iPhone 12 si possono usare le connessioni Wi-Fi 5Ghz come hotspot

L’iPhone 12 permette di configurare un hotspot personale anche con le connessioni WiFi 5Ghz. Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che questo tipo di connessione offre maggiore velocità rispetto alla banda a 2,4 GHz.

L’opzione Hotspot personale su reti WiFi a 5GHz è attiva per default. Andando in Impostazioni > Hotspot personale è presente la nuova voce “Ottimizza a compatibilità” che consente eventualmente di ripristinare la compatibilità con la banda a 2,4 GHz. Apple spiega che in questo caso “le prestazioni della connessione internet potrebbero essere ridotte per i dispositivi connessi al tuo hospot”.

La possibilità di sfruttare le reti 5G e il throughput massimo delle reti WiFi a 5GHz, consente di creare un veloce Hotspot personale; sarò ad ogni modo necessario attendere test specifici per confermare i miglioramenti in termini di velocità che è possibile ottenere. Una rete a 5 GHz può trasferire più dati di una rete a 2,4 GHz ed essere tecnicamente più veloce e sono perfette, ad esempio, per lo streaming video. Le reti wireless a 2,4 GHz coprono, di contro, un intervallo notevolmente più ampio rispetto alle reti a 5 GHz: più ampia è, infatrti, la frequenza, minore sarà la distanza che è possibile coprire.

L’hotspot personale è utile quando gli altri dispositivi non hanno accesso a internet da una rete Wi-Fi. L’Instant Hotspot consente di connettere i propri dispositivi all’hotspot personale senza dover inserire una password.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Macsono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.