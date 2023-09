Nikon Zf offre prestazioni foto e video top con design retrò

Con la Nikon Zf appena annunciata le tecnologie di fascia alta delle Z8 e Z9 finiscono dentro un corpo in pieno stile retrò: il risultato è una fotocamera full frame non solo bella da vedere ma anche in grado di scattare alla velocità massima di 14 fps e registrare video in 4K a 60p, obiettivi che raggiunge grazie anche a sensore e processore rinnovati.

A bordo c’è un sensore BSI da 24,5 MP accompagnato da un sistema di messa a fuoco automatica controllato da algoritmi AI avanzati che promettono foto in alta qualità e con elevata nitidezza.

Il tutto dentro un corpo maneggevole e dotato di controlli manuali per gli appassionati di fotografia che possono così accedere fisicamente a modalità di scatto, apertura, velocità dell’otturatore e compensazione dell’esposizione.

Tutto dell’estetica della nuova Nikon Zf ricorda in realtà le fotocamere a pellicola della vecchia scuola, non solo forma e design ma anche i dettagli, come il pulsante di scatto cromato, per i veri amanti del vintage.

Il corpo è realizzato in lega di magnesio e sebbene non sia tra i più leggeri (710 grammi, contro i 659 di Sony Ay IV, per dire) stando alla scheda tecnica è comunque resistente alla polvere e all’umidità.

Sul retro troviamo uno schermo touch da 2,1 milioni di punti completamente ribaltabile per vlog e selfie, mentre il mirino è OLED con discreta risoluzione pari a 3,68 milioni di punti.

Ci sono due slot per schede di memoria, uno per SD UHS-II, l’altro per microSD UHS-I. La batteria è forse il suo tallone d’Achille: solo 380 scatti con una carica, contro i 580 della sopracitata Sony A7 IV. Quantomeno la ricarica è agevolata dal diffuso connettore USB-C 3.2 Gen1, e per gli amanti dei video in alta qualità ci sono anche ingressi per microfono e cuffie esterni.

Il processore Expeed 7 è lo stesso che troviamo anche in altri modelli di fascia alta della serie Z, e controlla varie funzioni avanzate tra cui il tracciamento 3D di Nikon, il rilevamento del soggetto con AI (individua non solo persone ma anche cani, gatti, uccelli, auto, moto, bici, treni e aerei).

La gamma ISO va da 100 a 64.000 e c’è una modalità di acquisizione delle immagini statiche a 96 MP per aumentare la risoluzione. Come dicevamo è piuttosto veloce nell’acquisizione delle immagini: la raffica viaggia a 11 fps in RAW, 14 fps in JPG, oppure 30 fps in JPG con qualità ridotta.

Lato video invece come dicevamo registra in 4K a 60p oppure si può scendere al Full HD per ottenere i 120p, producendo filmati in H.265 a 10 bit.

Nikon Zf, disponibilità e prezzo

Come posizionamento sul mercato, Nikon Zf compete con le rivali A7 IV di Sony e S5 II di Panasonic. Si potrà comprare a partire dal prossimo mese (ottobre 2023) al prezzo di 2.499 € solo corpo, e sarà disponibile in diverse varianti di colore: nero, blu, marrone, rosso, arancione, verde e grigio.

