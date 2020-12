Nintendo Switch semplifica l’invio di schermate ad altri dispositivi

L’ultimo aggiornamento software per Nintendo Switch porta alcune novità per il trasferimento delle schermate dalla console a smartphone e PC. Adesso più facile, è possibile trasferire in modalità wireless sia le foto che i video utilizzando la fotocamera del dispositivo per scansionare il codice QR generato dalla Switch.

Per beneficiare della nuova funzionalità, sarà sufficiente recarsi alla sezione Album sulla console e scegliere fino a 10 foto e un’acquisizione video, che è il numero massimo di file che si possono inviare in una sola volta. Dopodiché, si dovrà selezionare la voce “Condivisione e modifica”, quindi cliccare su “Invia a smartphone”.

Se invece si desidera trasferire i file su un PC, ci si dovrà procurare un cavo USB che supporti il ​​trasferimento dati per accedere alla nuova funzione “Copia su un computer”. La nuova opzione si trova nella sezione “Gestisci schermate e video” in “Gestione dati” all’interno del menu Impostazioni. Sebbene i nuovi metodi richiedano ancora un po’ di impegno da parte dell’utente, possono rendere il trasferimento degli screenshot molto più semplice. In passato, infatti, il giocatore doveva caricare i file su Twitter o Facebook o salvarli prima sul scheda micro SD per poterli rendere accessibili su un altro dispositivo.

L’ultimo aggiornamento software aggiunge anche Nintendo Switch Online al menu Home per semplificare la visualizzazione del servizio. Inoltre è presente una nuova funzione che scarica automaticamente i dati di salvataggio di backup aggiunti al cloud. Ancora, l’aggiornamento aggiunge una sezione Tendenze alla Pagina utente, nella quale saranno mostrati i giochi in cui si stanno cimentando gli amici. Infine, l’utente sarà in grado di dare la priorità ai download quando ce ne sono diversi in corso.

