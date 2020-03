Nokia 5310, torna in vita il telefonino tutto musica e radio

Il nuovo Nokia 5G (8.3) non è l’unica novità dell’azienda: insieme al top di gamma che supporta le nuove reti ultraveloci sono stati infatti presentati altri due smartphone e un nuovo membro della famiglia Originals.

Nokia 5310

Partendo proprio da quest’ultimo, si tratta del Nokia 5310 (da maggio nei colori White/Red e Black/Red al prezzo di 49 euro) che riprende funzioni e design dall’originale Nokia 5310 Xpress Music, tra i primi dell’epoca (era il 2007) che permettevano di portarsi la propria collezione MP3 attraverso il cellulare.

Questo nuovo feature phone dispone di un lettore MP3 e una radio FM, abbinati a due altoparlanti frontali per poter ascoltare la musica anche senza cuffie (è il primo dei Nokia Originals che permette di ascoltare la radio senza collegare le cuffiette).

Il design miscela quello classico del primo modello di tredici anni fa ad un nuovo guscio liscio e una batteria che promette un’autonomia di 30 giorni in standby oppure oltre 20 in chiamata.

Nokia 5.3

Uno dei due ulteriori smartphone appena annunciati è il Nokia 5.3 (da maggio nei colori Cyan, Sand e Charcoal nella versione da 4GB/64GB RAM/ROM al prezzo di 219 euro), dotato di Android 10, ampio schermo da 6,55”, processore Qualcomm Snapdragon 665 e un sistema di quattro fotocamere – di cui un grandangolo e un macro – che incorpora la tecnologia di intelligenza artificiale per facilitare l’acquisizione dello scatto migliore possibile anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità Notte.

Nokia 1.3

Quarta e ultima novità dell’azienda è il Nokia 1.3 (da maggio nei colori Cyan, Sand e Charcoal al prezzo di 109 euro), dotato del sistema operativo Android 10 Go Edition (aggiornabile poi alla versione 11 del medesimo) e tra i primi smartphone ad essere lanciati con Camera Go, tecnologia low-light AI image fusion, Gallery Go e un luminoso schermo HD+ edge-to-edge.

Bonus

In realtà oltre al top 5G Nokia 8.3 e ai sopracitati Nokia 1.3, 5.3 e Nokia 5310 c’è anche un’altra novità che riguarda però il mercato del roaming dati: si tratta infatti di HDM Connect, un nuovo servizio di roaming dati globale che permette di beneficiare di una SIM dati quando ci si trova in viaggio per mantenere il pieno controllo del tuo piano dati. Di fatto permette di connettersi unicamente alle cose che più interessano, pagando solo a consumo: basta registrarsi tramite app per ricevere a casa la scheda SIM.

Il servizio verrà lanciato nei prossimi mesi in versione BETA attraverso HMDConnect.com ed opererà in oltre 120 paesi: l’azienda sta comunque lavorando per estendere la copertura a un numero ancora maggiore di reti e paesi attraverso la collaborazione con Greenwave Systems e gli operatori locali.