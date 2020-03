Rotofarm: su indiegogo la serra indoor ispirata alla NASA che arreda il salotto

Su indiegogo appare Rotofarm, il giardino indoor ispirato alla NASA. Già disponibile come prototipo, può essere ordinato a partire da 392 euro, con la prime spedizioni attese per ottobre 2020. Ecco di che si tratta.

Rotofarm di Bace è un giardino indoor tra i più avanzati, spazioso ed efficiente al tempo stesso, è racchiuso in un design circolare, che ruota su un perno e che consente di coltivare verdure, erbe e micro piante usando poco spazio, acqua ed energia. Rotofarm combina la potenza della tecnologia a gravità zero ispirata alla NASA, con un’illuminazione a spettro di luce solare ad alta efficienza energetica, il tutto unito ad all’automazione gestita tramite app smart per una coltivazione più semplice, efficiente ed efficace allo stesso tempo.

Grazie a Rotofarm sarà possibile coltivare cibi freschi tutto l’anno, senza dover disporre di un grande appezzamento di terreno e utilizzando il 95% di irrigazione in meno, usufruendo di illuminazione automatica gestita interamente tramite smartphone. Non sarà necessario essere dei veri e propri pollici verdi: Rotofarm è completamente automatizzato. In totale, spiega il team, dovrete dedicargli meno di 5 minuti di manutenzione a settimana per ottimizzare i risultati.

Rotofarm sta in appena 1,50 metri, ma grazie al suo design circolare offre una superficie di coltivazione per 3 volte. E’ realizzato con materiali privi di BPA e non contiene metalli tossici, così da produrre le proprie verdure direttamente a casa, e in un ambiente sicuro al 100%, sostenibile e protetto.

Come già accennato, la periferica utilizza una tecnologia a gravità zero ispirata alla NASA, che ruota il giardino di 360° ogni ora e riduce gli effetti di gravità. Ciò ottimizza l’irrigazione e l’aerazione delle radici, incoraggia l’assorbimento dei nutrienti e massimizza sia l’esposizione alla luce sia l’utilizzazione dello spazio – con conseguente crescita più rapida, con meno acqua.

Un motore a bassa tensione e un alimentatore interno nella base fanno ruotare Rotofarm 24/7. L’acqua e i nutrienti vengono raccolti sul fondo della rotazione, quindi gocciolano verso il basso e le pozze d’acqua nelle foglie delle piante, quando sono in cima, ne accelerano la crescita.

Il Pod senza semi è realizzato al 100% in fibra di cocco biodegradabile, priva di plastica e senza terra. La fibra di cocco mantiene l’umidità e non perde la sua integrità quando è bagnata o asciutta. Queste caratteristiche aiutano le tue piante a rimanere idratate e sicure, anche quando sono capovolte. Rotofarm è dotato di una testa girevole a 180° che consente di accedervi senza sforzi. Basta spostare l’apertura del giardino verso per raccogliere le verdure e le erbe.

Ogni Rotofarm viene fornito con un pacchetto iniziale di baccelli e concentrato di nutrienti. Questo è sufficiente per far crescere e preparare il tuo primo lotto di prodotti. Da notare che prima di effettuare il checkout, l’utente potrà di aggiungere il Rotofarm Pass al proprio ordine, ossia un abbonamento mensile per semi e concentrato di nutrienti. In questo modo l’utente sarà sempre coperto per mandare avanti il proprio raccolto.

Per tutti i dettagli su Rotofarm il link indiegogo da seguire è il seguente. Al momento si ordina a partire da 392 euro.